Esperanzas para el parque más lento

Durante una visita electoral a Mangas Verdes en 2001, el presidente autonómico Manuel Chaves preguntó qué gran obra necesitaba el barrio. «Le dijimos que en el corazón del barrio se podía hacer un parque y lo trajimos aquí. Al año siguiente empezaron las obras», contaba Antonio Martos, presidente vecinal de Mangas Verdes, en noviembre de 2014.

En este inicio de 2017, las obras del llamado Parque del Sendero del Cau siguen sin avanzar, pero Antonio Martos se muestra más optimista: «Lo veo más cerca, va todo muy rápido... después de 14 años», precisa esta semana.

La clave está en un reciente convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para desbloquear la situación, con un parque a medio hacer desde 2008, cuando las obras se paralizaron del todo por la crisis. Antonio Martos también destaca la buena sintonía entre el delegado de Fomento, Francisco Fernández España, y el concejal de Ciudad Jardín, Carlos Conde, que ha propiciado, por ejemplo, el visto bueno de la Fundación Acueducto de San Telmo para que continúen las obras, pues el parque sigue el sendero marcado por el propio acueducto, enterrado en este tramo.

Además, en noviembre del año pasado, dos arquitectos de la Junta visitaron la zona verde, explica el dirigente vecinal: «Sólo quedan por poner las barandillas, las luces, un par de bancos, un parque infantil... lo gordo está hecho todo. Los arquitectos tienen ideas bastante modernas, quieren pintar los muros del parque con grafiti relacionados con la historia del barrio, para que no los pinten y aunque el principio el acueducto se iba a sacar a la luz, dicen que no habría mantenimiento y que no lo van a desenterrar. En su lugar están pensando en seguir el tramo con losas que señalicen el camino», resume Antonio Martos, que también muestra su inquietud porque los técnicos le comentaron que el presupuesto no parecía suficiente para acabar el parque.

En la actualidad, el acceso a las obras ha sido cortado con vallas para impedir accidentes en una zona con mucha pendiente –como todo el barrio– y todavía sin barandillas. Sólo se ha abierto una nueva escalinata en mitad del Parque porque evita a los vecinos dar un gran rodeo.

El presidente vecinal comenta que ha pedido a los arquitectos que las obras incluyan el desenterramiento de una alcubilla de San Telmo en uno de los extremos de la zona verde.

Está previsto, en una segunda fase, hacer un mirador al puente de San Telmo junto a Parque del Sur, unos pocos metros más arriba del Parque del Cau, señala Antonio Martos.

El concejal de Ciudad Jardín, Carlos Conde, explicó esta semana a La Opinión que el convenio con la Junta ha sido autorizado por el Ayuntamiento y sólo falta la firma «del alcalde y el consejero».

Sólo quedaría, «terminar de redactar los matices del proyecto y ponerlos en consenso, puesto que luego lo vamos a recepcionar nosotros y nos vamos a encargar del mantenimiento», detalló. En este sentido, dejó abierta la posibilidad de que el tramo del acueducto sí pueda salir a la luz.

Por su parte el delegado de Fomento, Francisco Fernández España, informó de que hay un presupuesto de unos 300.000 euros para terminar el parque, «y entendemos que las obras podrán adjudicarse y dar comienzo el presente año, más bien en el segundo semestre».

Antonio Martos comentó que sería «un buen regalo» para la asociación de vecinos, que en 2017 cumple 25 años, y por eso reclamó que el presupuesto cubra todas las obras y permita terminarlas, por fin.