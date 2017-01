Sindicatos y sanitarios apuestan por un gran hospital regional que sustituya al Carlos Haya

­Una década después del anuncio del macrohospital para Málaga, la reordenación hospitalaria en la capital vuelve a ser asunto de plena actualidad. Si bien hace una década la ahora consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que entonces era la titular de Salud, anunciaba la construcción de un macrohospital en la zona de la ampliación de la Universidad, hoy se vuelve a vislumbrar el proyecto, pero esta vez en los terrenos del Civil. Así, varias fuentes consultadas apuestan por trasladar Carlos Haya y hacer un gran centro sanitario.

Hace cuatro años que este macroproyecto quedó descartado ante el anuncio tajante de la Junta de Andalucía en Málaga de que iban a concluirse las obras ya anunciadas, lo que daba un carpetazo, parecía que definitivo, al proyecto del macrohospital. Pero la conclusión y apertura de los hospitales del Guadalhorce y de Ronda, así como el convenio para la construcción de un chare en Estepona, dan por concluidas esas mejoras en la red hospitalaria de la provincia dando pie a que vuelva a la palestra el futuro de la red hospitalaria de la capital malagueña. En la actualidad, cuenta con el Hospital Clínico y el complejo hospitalario Regional, que engloba al Carlos Haya, al Materno y al Civil.

Precisamente el anuncio el lunes del consejero de Salud, Aquilino Alonso, de que se iba a constituir un grupo de expertos que estudiaría las necesidades sanitarias de Málaga sin cerrar la puerta a la construcción de un macrohospital en los terrenos del Civil o incluso un tercer hospital, han dado lugar a todo tipo de elucubraciones. Eso sí, todas las fuentes consultadas insisten en la necesidad de incrementar la red hospitalaria de Málaga, dotándola de más camas, consultas, pruebas diagnósticas y, en definitiva, de más personal para aliviar las listas de espera.

Desde el Colegio de Médicos de Málaga, su presidente, Juan José Sánchez Luque, no ve factible trasladar Carlos Haya al Civil porque una futura ampliación «no sería factible». Asimismo, cree que la reordenación hospitalaria de Málaga ha de llevarse a cabo con una visión global y ser factible económicamente. «No vale que se plantee un proyecto sin una voluntad económica de la Junta de Andalucía, deben contar con todos los interlocutores».



Inversión

Igual opina su homólogo en el Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, que espera que la voluntad política vista estos días no quede sólo en una intención y que se materialice. Respecto al proyecto del macrohospital en el Civil, este reconoce que contar con un único centro que esté conectado con el Materno de manera subterránea es una buena idea siempre que Carlos Haya quede como hospital de larga estancia. «Es una necesidad apremiante. El enfoque de camas para agudos y no para crónicos es un error, cada vez hay más mayores y arrastran más problemas, necesitan tiempo para recuperarse», dijo.

La idea del macrohospital en el Civil tampoco ha disgustado a los sindicatos. Desde CCOO, el responsable de Sanidad, Rafael González, indicó que ya en 1985 este sindicato sugirió un proyecto parecido en estos terrenos. «Málaga necesita un gran centro sanitario que agrupe todo, es la única ciudad con tres ucis, tres admisiones... tenemos tres de todo», señaló en referencia al Regional, por lo que apostó por un gran centro de investigación y vanguardia a nivel regional. «Algo parecido se ha hecho en Córdoba, se ha hecho un hospital nuevo aprovechando parte del antiguo. Esperemos que la tercera inversión sea para Málaga», dijo en referencia a las grandes inversiones de la Consejería de Salud en Córdoba y Granada. Para ello, calculó que Málaga necesita al menos 200 millones de euros para llevar a cabo un proyecto de tan gran tamaño. En cuanto al futuro del actual edificio del pabellón A –el histórico Carlos Haya– señaló que este podría pasar a ser un hospital general similar en funciones a un comarcal.

El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, aunque escéptico, cree que unificar los tres hospitales del Regional es una buena idea, aunque recuerda que habría que aumentar la cifra de camas para cumplir los ratios. UGT, sin embargo, ve más factible un hospital en la zona Este de la capital, donde no hay centros públicos. No obstante, apuntó a que la nueva infraestructura debe tener opciones de crecimiento futuras y, para ello, considera imprescindible que se cuente con los trabajadores. El responsable de Sanidad en el sindicato apuntó a que no sólo debe contarse con los jefes de servicio, «puesto que en ellos cae mucha responsabilidad de la situación actual de nuestra sanidad».

Sobre la reordenación hospitalaria en Malaga también habló ayer el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, que pidió tiempo para el grupo de trabajo que va a estudiar las posibles mejoras e instó a que no se politice el proyecto como ha ocurrido en otras ocasiones.

Por otra parte, hay que recordar que el día 2 de febrero se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo Social de la ciudad en la que expertos y representantes debatirán sobre las necesidades sanitarias de Málaga.