Las reuniones del PP sobre Limasa seguirán hasta lograr el consenso

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha moderado sensiblemente su discurso público respecto a la decisión a adoptar sobre el modelo a aplicar en Limasa. Si hace una semana ese discurso era claramente a favor de la municipalización de la empresa, ahora, tras la rebelión abierta en el seno del grupo popular a cuenta de esa postura del alcalde, éste ha moderado su argumento.

Ahora, tras la reunión mantenida el sábado por la mañana con los concejales de su grupo, De la Torre habla de dejar la puerta abierta a las dos alternativas sobre el futuro de Limasa: la municipalización y la privatización, por lo que se continuará trabajando para «tener una información lo más completa posible» sobre los dos modelos.

Eso sí, sobre las reuniones con su equipo de gobierno, donde existen esas posiciones contrarias a la municipalización y que han obligado al alcalde a mantener ya dos encuentros con sus ediles, dejó claro que se seguirán celebrando «no indefinidamente, pues no se trata de estar meses y meses, pero sí el tiempo necesario para sentirnos todos cómodos en la solución que adoptemos».

De la Torre recordó que el objetivo de estas reuniones es «tener una información lo más completa posible» de las dos alternativas, la pública y la privada, «y ver las ventajas e inconvenientes» de ambas.

El alcalde ha comprometido el silencio de sus concejales sobre las discusiones internas en esas reuniones, de ahí que a su vez él mismo añadió que «no tengo más que decir, días atrás he manifestado ideas, opiniones, impresiones, reflexiones y lógicamente las reuniones tienen un carácter interno y a puerta cerrada», afirmando, además, que «seguiremos teniéndolas no indefinidamente, no se trata de estar meses y meses, pero sí lo necesario para sentirnos todos en la solución que adoptemos».



Lo primero, el consenso

Asimismo, el alcalde de Málaga agradeció a sus concejales «que las opiniones sean muy libres, auténticas y sinceras» en relación con las reflexiones sobre el futuro de Limasa, «un tema importante y apasionante».

En este punto, cuestionado sobre el avance de la municipalización de Limasa y el acuerdo con el comité de empresa, después de que los trabajadores aceptasen las condiciones propuestas, De la Torre insistió en las dos opciones. Apostó por «mantener conversaciones en términos privados e internos y no hacer, por mi parte una radiación de lo que vayamos avanzando».

No obstante, aclaró que el comité de empresa es consciente de que, antes de que sea votado en asamblea el modelo de la municipalización,«necesitamos obtener consenso con los grupos y consenso interno del PP, lo he dicho públicamente y lo saben», concluyó. De la Torre reunió el pasado sábado a todos sus concejales, con la excepción de Elías Bendodo, en una reunión a la que asistieron el gerente de Limasa y los técnicos del área de Medio Ambiente y de Economía que están analizando las propuestas sobre los distintos modelos a estudio para que fueran estos los que expusieran a los ediles argumentos a favor y en contra de la privatización o de hacer público el modelo de gestión. Las reuniones a tal fin volverán a repetirse en las próximas semanas.