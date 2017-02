La peluquería Elena Cabrera lanza la primera tarifa plana del sector en Málaga

Una peluquería malagueña Elena Cabrera, en la avenida del Mayorazgo, implanta la primera tarifa plana mensual a su clientela, lo que permite acudir las veces que se desee a la peluquería por el mismo precio. La idea le surgió a la propietaria cuando detectó una bajada del volumen de su clientela habitual debido a la crisis económica y decidió instaurar este bono mensual.

El sistema ha sido bautizado con el nombre ECStyle y existen cuatro modelos diferentes: uno incluye solo peinados (44 euros al mes), otro peinados y tintes (56 euros), otro peinados con mechas y cortes (70 euros). El último es un bono masculino que es bimensual por 25 euros al mes. Se contrate el bono que se contrate, el cliente tendrá derecho a ir a la peluquería todas las veces del mes que lo desee a realizarse el o los tratamientos que le correspondan según su tarifa.

A raíz de que se empezaron a vender estos bonos, la peluquería notó que sus clientas volvían a acudir con la misma frecuencia que lo hacían antes, unas dos veces por semana, pagando casi el mismo precio que si acudieran una sola vez con las tarifas normales. De esta forma, se convirtió en la primera peluquería de la ciudad en instaurar este novedoso método.

"He notado en casi un año que llevamos trabajando con ECStyle que nuestra clientela aumenta por el boca a boca y que la que ya teníamos está bastante más contenta. Aunque económicamente no he notado grandes beneficios sí he notado un mayor equilibrio mensual. Además, nuestras clientas están encantadas de poder lucir guapas durante todo el mes", afirma Elena, propietaria de la peluquería.

Su objetivo es abrir una segunda peluquería en otra zona de la ciudad en la que instale su novedoso método, ya que actualmente es la única peluquería de Málaga que lo lleva a cabo.