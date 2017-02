De la Torre ve "muy verde" el proyecto del macrohospital en los terrenos del Civil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a insistir ayer, a preguntas de los periodistas, en que la clave de la sanidad en Málaga es que funcionen «bien» los hospitales Regional y Clínico. También apuntó a que el proyecto de un nuevo centro sanitario en la zona del Civil, y para el que la Diputación ya ha dicho que ofrece colaboración económica, «está muy verde» por parte del Gobierno andaluz.

Asimismo, recordó que en materia sanitaria la competencia es del Ejecutivo andaluz y subrayó que lo que procede ahora es que «los recursos actuales, los que existen, funcionen lo mejor posible». «Eso es lo que los ciudadanos esperan y desean», sentenció.

Cuestionado sobre el ofrecimiento de la Diputación, que preside el popular Elías Bendodo, para el nuevo proyecto hospitalario en Málaga en la zona del Civil, reconoció no saber su alcance, pero recordó que esto es competencia autonómica.

También quiso destacar que cuando se reunió con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, hablaron de está ubicación, «pero no deduje que hubiera un calendario rápido, sino que lo planteaba para tener los estudios hechos, que me parece bien, por no perder los años sin estudiar el tema, y tener ideas claras de dónde ir, cuantificando, buscando los recursos».

Al margen de esto, De la Torre continúa creyendo que lo que Málaga necesita es tener un tercer hospital.

«La estadística demuestra o que la gente de Málaga es muy sana de salud o es injustamente tratada, porque tenemos menos camas por habitante que otras ciudades de otras provincias de Andalucía y de España. Si fuéramos más sanos, estaría bien, pero como seguramente tendremos la misma probabilidad de enfermar y de visitar los hospitales parece que no hay trato adecuado», insistió.