Málaga juega con fuego

No hace tanto, en julio de 2014, que el Sindicato Andaluz de Bomberos denunció ante la Fiscalía de Málaga los riesgos que los responsables del Servicio de Extinción de Incendios de al capital tomaban con determinadas decisiones que supuestamente no respetaban los mínimos de personal que los parques de bomberos necesitan para garantizar una respuesta eficaz en una emergencia. En aquel documento, el sindicato advirtió de que en algunos casos la situación llegó al extremo de cerrarse simultáneamente varios parques (hasta tres de cinco) para que los agentes acudieran a cursos de formación o simulacros, hecho que calificaron de «inaceptable» por aumentar los tiempos de respuestas que en determinados casos podrían ser fatales. Apenas doce días después, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, archivó la denuncia al considerar que en los hechos descritos no se desprendían indicios de responsabilidad penal «en tanto no se traduzcan en la producción de resultados lesivos» necesarios para abrir una investigación preliminar.

Dos años y medio después, los responsables del SAB aseguran que la hipótesis se convirtió en realidad hace unos días. Fue el pasado 31 de enero, cuando un incendio se declaró en una vivienda localizada en la calle Cordero de la Vega, en Churriana, a apenas 500 metros del parque de bomberos de este distrito que ese día se cerró temporalmente por oden de la Jefatura del Servicio para que los agentes allí destinados acudieran a una clase formativa en el parque de Teatinos.



Efectivos de Las Pirámides

Esto, según el sindicato, obligó a movilizar a los efectivos de Las Pirámides y triplicar el tiempo de respuesta. «El retraso ocasionado por la distancia provocó escenas de desesperación entre los vecinos, que increparon a los bomberos a su llegada al lugar del siniestro. No podían entender que tardaran diez minutos teniendo un parque a 500 metros», aseguran desde el sindicato antes de recordar que una persona sufrió quemaduras leves en las manos: «Creemos que la situación es gravísima. Los ciudadanos tienen que saber que alguien está jugando con su seguridad y que somos los propios bomberos los que están denunciando esta situación».

Según el SAB, un día después, el 2 de febrero, los parques de Churriana y Mayorazgo también se cerraron temporalmente por los mismos motivos. E insisten: «Existe otro parque no operativo en Campanillas, quedando los vecinos y las empresas del Parque Tecnológico bajo la cobertura de los parques del polígono Alameda, Martiricos y Churriana, claramente alejados en espacio y tiempo de respuesta».