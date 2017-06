La hospitalidad y la seguridad del destino, claves para repetir

La Facultad de Económicas analiza desde hace tres años, a través de encuestas realizadas a los propios cruceristas que han visitado la ciudad, las razones para crear la reputación del puerto de Málaga

La reputación de un destino turístico hace referencia a la admiración que éste despierta entre quienes lo visitan. La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, en un proyecto liderado por el profesor titular Manuel Ángel Fernández, lleva tres años haciendo encuestas a los cruceristas que están a punto de volver a embarcar después de visitar la ciudad. En sus más de 700 entrevistas, realizadas de forma aleatoria, se constata que la mayoría valora con un notable alto este nivel de reputación de Málaga, casi sobresaliente, puntuando al destino con un 8,59. La hospitalidad de los malagueños, la seguridad personal que perciben durante sus estancia en la capital de la Costa del Sol, son los aspectos mejor valorados y lo que determina la decisión de repetir o de recomendar el destino Málaga a familiares y amigos.

La variedad de tiendas y boutiques o de la oferta gastronómica también son claves, según demuestra el estudio, del que informó ayer Fernández en el foro Cruceros en Málaga: presente y futuro, organizado por La Opinión de Málaga en el Instituto de Estudios Portuarios.

Los aspectos mejor valorados por los cruceristas son la hospitalidad de los habitantes (9,03), la seguridad personal (8,85) y la variedad de tiendas y boutiques (8,69). Por el contrario, los aspectos menos valorados son el tráfico en la ciudad (7,60) y la escasez de objetos de recuerdos y regalos que llevarse a sus lugares de origen. (7,67).

Son las principales conclusiones de este análisis del destino Málaga para el pasajero de cruceros, obtenidas durante el pasado año 2016, según precisó Fernández, realizado por profesores del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UMA.

La seguridad personal, los viajes por la ciudad y las instalaciones portuarias son los aspectos que más influyen en la admiración por Málaga. Pero aquí hay que especificar entre los aspectos más significativos para los cruceristas del segmento estándar y los del segmento de lujo, quienes asignan su nivel de reputación en función de la calidad del servicio de los restaurantes.

La reputación es el factor que más influye en la intención de recomendar Málaga, sobre todo para los cruceristas del segmento de lujo.

Durante la mesa redonda, Javier Hernández, director general de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, hizo hincapié también en la importancia de hacer convivir en una ciudad como Málaga a los ciudadanos con los cruceristas y destacó la apuesta por el turismo cultural, así como la renovación del entorno urbano, «completamente renovado» con los distintos planes de peatonalización del Centro Histórico. El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, señaló la necesidad de que las tiendas de Málaga ofrezcan «productos irresistibles», para el crucerista, a tenor de los datos de facturación, que denotan que estos turistas cada vez gastan más en restaurantes, pero menos en comercios.



Comercio

Entre el público se encontraba María José Valenzuela, presidenta de la Asociación de Comerciantes Centro Histórico de Málaga-Centro Comercial Abierto, quien señaló que, de momento, el comercio en Málaga no ha visto cumplidas las expectativas de ventas depositadas en el turismo de cruceros. «Es cierto que se llenan las calles pero eso no se traduce en la mayoría de los casos en consumo ya que en muchos casos llegan con todos los gastos pagados», se lamentó Valenzuela. «Pedimos cruceros de calidad, que los guías no solo pasen por la calle Larios, donde ya no hay comercio tradicional sino solo franquicias», insistió.

City Sightseeing, multinacional internacional líder de los tour turísticos urbanos, llegará este verano a Nerja y a Antequera. La empresa, creada en Málaga en 1994, comenzó a operar en la capital de la Costa del Sol y en Sevilla y en la actualidad se encuentra en más de cien ciudades de todo el mundo, como Miami, París o Londres, 30 de ellas con puerto de cruceros. Su director general en España, Isaac Flores, explicó que la sinergia público-privada de un destino crucerista es cada vez más importante. La empresa de los autobuses turísticos descapotables de color rojo traslada a muchos cruceristas del barco a la ciudad.

Antonio Martínez-Laredo, CEO de la Oil Distributions Terminal (ODT), explicó durante su intervención en el foro de, la problemática que existe en la actualidad con el combustible de los cruceros, que en 2020 no podrá contener más de un 0,5% de azufre y los retos de futuro que esta situación provoca en las navieras. Hizo un repaso histórico desde los primeros cruceros de vapor y señaló que el futuro estará marcado por un aumento de la flota en un 9,1% hasta 2026, lo que provocará, igualmente un aumento del consumo de energía del 8%.

La naviera Royal Caribbean espera recuperar en breve el puerto de Málaga como puerto base, tal y como ya lo fue en 2010, 2011 y 2012. «Málaga ha hecho bien su trabajo», destacó ayer Chencho Benítez, jefe regional de la compañía, que ha trasladado este mes de junio sus oficinas centrales en Europa a Barcelona, «para atender a mercados tan importantes como el de Alemania, Francia, Suiza, Italia o España». Y esto va a tener su repercusión en Málaga, según avanzó. Además, pronostica que el crecimiento de la flota en Asia en detrimento del Mediterráneo va a revertirse.