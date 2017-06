Instan al Ayuntamiento a ceder suelo para dos casas hermandad en Churriana

El concejal socialista Sergio Brenes insta al Ayuntamiento de Málaga a ceder terrenos lo antes posible para la construcción de las casas hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Paso y la Virgen de los Dolores y la Hermandad Romera de San Isidro, después de que en 2005 se buscaran suelos para ello en la parcela conocida como el Cuartón y, doce años después, aún no se hayan podido edificar estas sedes.

Brenes explica que en 2005 se aprobó el plan especial del Cuartón, «un plan en el que iba a haber suelos de equipamiento del Ayuntamiento y el PP se comprometió a construir allí un mercado municipal y el resto del suelo se iba a ceder a la Hermandad Romera de San Isidro y a la cofradía; el equipo de gobierno llegó a pagar un gran cartel en el que se anunciaban estos proyectos y que se colocó en las parcelas».

En 2017, añade Sergio Brenes, «el suelo aún no se ha cedido a las hermandades y no sólo eso, sino que no se han desarrollado urbanísticamente estos terrenos, por lo que pedimos que el equipo de gobierno cumpla su promesa con estas dos hermandades».

El concejal socialista afirma que ambas entidades realizan el 75% de las actividades que se llevan a cabo en el distrito de Churriana y no sólo aquellas que tienen un cariz religioso, sino también «culturales, vecinales, festivas», además de destacar que atienden a numerosas personas sin recursos, por lo que su labor es un pilar para este núcleo poblacional de la capital de la Costa del Sol.

En abril pasado, el PSOE solicitó una reunión con la concejal del distrito y exigió que se le entregase una relación de suelos de equipamiento en Churriana que no tuvieran en la actualidad ningún tipo de uso, pero Sergio Brenes afirma que no se ha atendido a ninguna de estas peticiones. «Estamos aún esperando. Ante la inoperancia de la concejala y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, hemos solicitado una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, para que cumpla su compromiso con Churriana», dice.



Comparaciones

«Se ha cedido un suelo en el Centro a la hermandad de Fusionadas valorado en 870.000 euros pero a las hermandades de Churriana no se les ha cedido ni un solar para poder construir su casa hermandad, que además son ellas las que las van a pagar pidiendo una hipoteca, sedes importantes para desarrollar su labor asistencial y ciudadana», reseña el concejal Sergio Brenes.

Esa cesión demanial podría ser de entre 50 y 75 años, como las que se plantean para las hermandades agrupadas. «La valla famosa la retiraron en 2011 hasta que Servicios Operativos la destruyó», ironiza Brenes, que insiste en su petición.