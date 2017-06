Una grúa se empotra contra un autobús de la Línea 19

Un camión grúa se ha empotrado contra la trasera de un autobús de la Línea 19 de la EMT que estaba estacionado en la parada del Palacio de Ferias, en dirección Málaga, sobre las 12.50 horas en la avenida Ortega y Gasset. Los servicios de emergencias de Bomberos, Policía Local y sanitarios acudieron rápidamente al lugar del siniestro, comprobando que no había heridos de gravedad. La peor parte, eso sí, se la llevó el conductor de la grúa, que quedó atrapado en la cabina de su camión y no podía salir. Los bomberos que acudieron a atender el accidente fueron los encargados de excarcelarlo y liberarlo, siendo trasladado al Hospital Clínico para atenderle de la colisión. Los pasajeros que en ese momento viajaban en el autobús no sufrieron daños de consideración, aunque al menos tres de ellos se quejaban de dolores cervicales.