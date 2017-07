"Los partidos están alejados de las preocupaciones de la ciudadanía"

Fue el último rostro de cierta notoriedad que quedó en UPyD mientras que el barco se hundía. Despojado de la representación en las instituciones tras el 20D, optó por la renuncia. Guipuzcoano, diplomado en Ciencias Empresariales, la nueva aventura a la que se lanza se llama Ahora y está en expansión. Asegura que cuenta con Sichar y que Ahora se presentará a las municipales de 2019 si ven que hay garantías.

­Cuando Maneiro dio forma al manifiesto fundacional de Ahora, asegura que lo hizo al tener la certeza de que en España quedan «millones de huérfanos políticos». Esta tarde está en Málaga para presentar una plataforma que apunta a nuevo partido.

¿A UPyD sólo le falta firmar su certificado de defunción?

Objetivamente, estamos fuera de las instituciones y la situación es complicada. En todo caso, el consejo de dirección, con Cristiano Brown a la cabeza, sigue trabajando. Es verdad que nos quedan 130 concejales y una eurodiputada, pero al no estar en el Congreso la situación es muy difícil.

Personalmente, ¿siente que ha fallado más la sociedad o el partido?

Yo no diría nunca que la sociedad ha fallado. Creo que UPyD hizo cosas muy buenas, con un gran trabajo institucional. Después, cometimos una serie de errores que luego pagamos.

¿Qué errores fueron?

De la misma forma que hicimos un gran trabajo institucional, creo que no fuimos capaces de trasladar ese gran trabajo a la sociedad. Muchas de las cosas que hicimos, no llegaron a ser conocidas por la ciudadanía.

Los dirigentes públicos nunca han tenido una peor consideración pública y va usted y lanza Ahora. ¿Por qué?

Básicamente, por compromiso público y preocupación por la situación en la que se encuentra España. Y por la situación en la que se encuentran muchísimos españoles. Hay millones de huérfanos políticos, que han perdido su confianza en los principales partidos políticos. Además, es evidente que en el Congreso no hay un partido que esté ubicado en el centro-izquierda. Y que sea capaz de proponer una alternativa a los corruptos y recortadores sociales, pero también a los que pretenden romper a España.

¿Cuáles son las líneas maestras de Ahora?

Son la defensa de la igualdad, de la socialdemocracia, del Estado de bienestar, de la regeneración democrática, de la regeneración interna de los partidos democráticos y de la unidad de España. Destacaría la lucha contra la corrupción bajo un republicanismo cívico y los fundamentos del laicismo. Todo está en nuestro manifiesto fundacional.

¿Se trata de un proyecto embrionario que acabará siendo un partido político?

No sabemos cuál será el futuro. No está escrito y no descartamos nada. Pensamos que estas ideas, que están recogidas en nuestro manifiesto, deben ser defendidas conjuntamente. Como no hay ningún partido político que las defienda conjuntamente, ponemos en marcha esta plataforma con el objetivo de defender estas ideas. Algo que consideramos muy importante, es tratar de sumar a todas las personas que comparten estas ideas.

¿Qué diferencia a Ahora de Ciudadanos?

Ciudadanos abandonó la socialdemocracia hace tiempo. En su último congreso lo hizo oficial y trata ahora de ubicarse en el espacio que está cercano al PP. Nosotros nos ubicamos en el centro de la izquierda progresista. Hay una diferencia sustancial.

Hoy se presenta Ahora en sociedad ¿Quiénes serán las cabezas visibles del proyecto en Málaga?

Más que una presentación oficial, es una charla informativa. Hemos percibido que en Málaga hay mucha gente interesada. En la charla que tenemos por la tarde, estaremos presentes Gonzalo Sichar, Guillermo del Valle, portavoz adjunto de Ahora, y yo mismo. La idea es contar qué queremos hacer y escuchar a la gente.

¿Entonces cuenta con Gonzalo Sichar para el futuro?

Por supuesto. De hecho, él ya está asociado a la plataforma. Ya estamos contando con Gonzalo, como lo queremos hacer con todos los ciudadanos libres y comprometidos que consideran que comparten las ideas que están recogidas en nuestro manifiesto.

La semana pasada, Sichar se erigió en protagonista al romper la disciplina de voto.

Yo conozco a Gonzalo y sé que es una persona que actúa según sus convicciones. Su posición política quedó clara y me parece algo bastante razonable. Los partidos políticos se han convertido en una especie de secta, donde no hay espacios para la crítica. En este sentido, me parece bien que haya cargos públicos que opten por defender aquellas cuestiones que creen que merecen ser defendidas.

¿Ahora presentará una candidatura en Málaga para las próximas municipales de 2019?

Nosotros no descartamos nada. Pero también quiero dejar claro que hay plataformas que se crean para constituir un partido político. Ahora se constituye como una plataforma que defiende nuestras ideas para sumar fuerzas. Creo que es un momento muy interesante para unir a personas que pensamos de forma parecida. Para presentar una candidatura, tenemos que tener las suficientes garantías

¿Los políticos están ayudando a evolucionar a la sociedad?

En general, los partidos políticos están alejados de las preocupaciones de la ciudadanía. Tienen como objetivo fundamental el mantenerse en el poder.