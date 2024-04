Un quinteto abonado al agradecimiento y la felicidad se abraza al Día de la Provincia

Hay citas que regresan cada año para impulsar momentos de agradecimiento y de felicidad. Es el caso del Día de la Provincia, que la Diputación de Málaga organiza desde hace dos décadas y que esta vez se ha celebrado en el Teatro Manuel España de Mijas, situado en Las Lagunas. Allí, se le entregó la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga a un quinteto encarnado por la Cruz Roja, la Policía Nacional, el futbolista Isco, Cervezas Mahou San Miguel y la cantante Pasión Vega.

La misión de Cruz Roja

Al recoger la Medalla de Oro en representación de Cruz Roja, su presidente provincial, Luis Utrilla, recordó que "desde hace 150 años, decenas de miles de malagueños vienen haciendo posible que la labor de la Cruz Roja llegue a cualquier rincón de la provincia para hacer de ella un lugar más humano". "Ponen su pequeño granito en la gran playa de la solidaridad humana, aquí estamos atendiendo a los migrantes que llegan huyendo, a las mujeres que sufren la violencia, a quienes sufren la lacra de la drogadicción o la de la pobreza, a quienes no pueden llegar a fin de mes, a los menores para que no pierdan el curso de la historia o a los mayores sobre los que pesa la losa de la soledad", recalcó.

La labor de la Policía Nacional

Justo después, se le rindió tributo a la trayectoria de 200 años de la Policía Nacional y el galardón le fue entregado al comisario jefe provincial, Enrique Barón Castaño, quien invocó la declaración de intenciones con la que tomó posesión hace dos siglos el primer jefe que tuvo en esta provincia la institución: "Fruto de la profesionalidad, la vocación y la entrega de los hombres y mujeres que forman parte de ella, se nos reconoce hoy como una de las instituciones más querida por la sociedad a la que servimos, pero no ha sido unn camino fácil porque muchos perdieron su vida en acto de servicio; en concreto, 188 por el terrorismo, nunca los olvidaremos y están en nuestra memoria", expresó el comisario antes de recurrir a la literatura de Quevedo: "No vive quien no vive seguro".

Foto de familia de los homenajeados y las autoridades. / L. O.

El pasado malaguista de Isco

El tercer homenajeado fue el futbolista con pasado malaguista Francisco Román Alarcón Suárez, cuyo nombre parece una maratón infinita si se compara con las cuatro letras que aún lo identifican en los cromos: Isco. El jugador de Benalmádena -internacional con España y con un holgado palmarés logrado sobre todo con el Real Madrid- no pudo acudir por la proximidad del derby que este fin de semana jugará con la camiseta del Betis contra el Sevilla. En un vídeo, Isco dijo que se siente muy orgullo "de ser de Málaga" y de "representarla" allá por dónde va. La medalla la recogió el agente que lo representa, Pedro Bravo.

Una fábrica junto al aeropuerto

El cuarto y penúltimo discurso de agradecimiento lo pronunció el director general de Cervezas San Miguel, Antonio Rodríguez Toquero, quien no perdió de vista todo lo que han hecho los turistas que recibe la Costa del Sol para que la de su empresa sea la cerveza española más internacional. "Tenemos una fábrica junto al aeropuerto desde hace casi 60 años, esa fábrica de Mahou San Miguel nos llena de orgullo porque ha sabido crecer y adaptarse, y nos ha ayudado a que nuestro producto pueda ser degustado en muchos momentos de las vidas de quienes viven en Málaga y de quienes vienen a visitar esta tierra", indicó.

La emoción de Pasión Vega

El epílogo tuvo como protagonista a la cantante Pasión Vega, que creció en la barriada de Nueva Málaga en la capital malagueña y subió al escenario visiblemente emocionada: "No tengo 200 años, ni 170, ni como la fábrica de la cerveza San Miguel que visité cuando era chiquitita con el cole, pero compartimos algo: tenemos sangre antigua", afirmó invocando al Federico García Lorca al que le encanta poner en su voz. "Para mí es un honor aportar lo posible a ese azul Picasso, a esa mirada especial que tenemos siempre los malagueños en todo lo que hacemos", añadió antes de verse en el camino machadiano que no siempre transita por los días de vinos y rosa de homenajes como el que la situó al final de su discurso frente a su hija Alma.