Gestrisam se desmarca del retraso en resolver la deuda del promotor del hotel de Moneo

La empresa municipal de recaudación, Gestrisam, responsable de cobrar la deuda de casi 6 millones de euros que tiene con el Ayuntamiento la promotora Braser por el impago del convenio urbanístico para construir un hotel y dos inmuebles en Hoyo de Esparteros, se desmarcó ayer del retraso en resolver este impago y señaló hacia la Gerencia de Urbanismo, que lleva desde mayo estudiando la viabilidad de una propuesta de pago que le hizo entonces el responsable de la promotora.



A la espera

El director de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, explicó ayer en la comisión de Economía, a requerimiento del grupo de IU Málaga para la Gente que «la deuda no la tiene Gestrisam, es de otro órgano; no es, por tanto una deuda tributaria» y dejó claro que «si fuese una deuda tributaria ya la habríamos resuelto». Galdón explicó que los procedimientos para el cobro de la deuda «siguen vivos» y recordó que se han embargado 13 fincas, y aseguró que Gestrisam no señalará como crédito incobrable «hasta que no se resuelva el procedimiento de embargo».

Pero, «estamos esperando que la Gerencia de Urbanismo admita o no la nueva propuesta» de pago que el promotor le hizo en mayo, «aunque no tenemos noticias de nada nuevo». «Estamos pendientes de que Urbanismo nos diga qué va a hacer con esa propuesta», mientras tanto los procedimientos de cobro «no están en suspenso, siguen vivos», aclaró.

Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, reclamó una solución sin demora pues «todo este tiempo de pausa no es más que una prórroga encubierta al promotor que sigue sin cumplir sus obligaciones de pago».

Zorrilla criticó también que, aunque se han señalado los embargos, «estos no se han ejecutado», recordando que la vía ejecutiva lleva suspendida casi un año (11 meses).