Sorprenden en Málaga a una motorista sin carné llevando a un niño de dos años sin casco

Una joven de 26 años ha sido sorprendida hace unos días en Málaga conduciendo un ciclomotor con un menor de dos años que no llevaba caso. Cuando los agentes de la Policía Local que se percataron de los hechos procedieron a formular la denuncia, comprobaron que la chica no tenía puntos del carné y que el vehículo no contaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla.

Fuentes policiales aseguran que los hechos tuvieron lugar sobre las 9.00 horas de la mañana en el barrio de Olletas, junto al cementerio de San Miguel, lugar en el que una pareja de agentes que patrullaba en moto observó a una motorista que circulaba en el otro sentido realizando una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial. Según las fuentes, trató de aparcar rápidamente al ver a los agentes, pero estos se acercaron y comprobaron que entre el sillín y el manillar de la scooter viajaba de pie un menor de dos años que no llevaba casco. Según el Reglamento General de Circulación, un menorpuede viajar de pasajero en ciclomotores y motocicletas siempre que sea mayor de 12 años, utilice casco y vaya sentado a horcajadas en el asiento con los pies apoyados en los reposapiés laterales.

Cuando le pidieron la documentación la mujer presentó la licencia, pero los policías locales comprobaron quey que el ciclomotor, a su nombre y con seguro,El caso quedó en manos del Grupo de Atestados de la Policía Local, aunque antes de trasladar a la mujer a dependencias policiales para formular la denuncia por un, la implicada contactó con su madre para dejar al menor bajo su custodia.