Los pioneros del Parque Tecnológico de Andalucía

¿Qué recuerdos tiene de los orígenes del PTA y cómo valora lo alcanzado hasta ahora?

Felipe Romera. Director general del PTA

Del día de la inauguración recuerdo que hacía mucho viento. Los Reyes vieron una maqueta del parque, descubrieron un monolito y visitaron el laboratorio de Cetecom. Sólo había cuatro edificios construidos, el resto era terreno sin nada hecho. Fue duro pero había mucho entusiasmo. Tenemos un proyecto consolidado. El modelo inicial de parque de fabricación ha pasado al de firmas de servicios y conocimiento.

José Pérez Palmis. Fundador de ASIT

Fernando Hardasmal. Dtor. de Dekra (antigua Cetecom)

El parque tiene ahora mucho verde pero por entonces todo era movimiento de tierras. Tengo muy buen recuerdo de los inicios de Cetecom. Éramos una familia. Siempre hemos conservado ese espíritu, luego como AT4 Wireless y ahora como Dekra. El PTA es el parque español que ha crecido con mayor solidez. Ha sido un cúmulo de circunstancias: la Universidad, el aeropuerto, la calidad de vida... No podía imaginar tal éxito.

José Blanco. Presidente de Ingenia

El parque e Ingenia hemos crecido a la vez, hemos tenido una vida paralela que ahora celebramos con la emoción de haber conseguido algo importante. Un inicio con cuatro edificios, apenas coches, unos 100 empleados que asistíamos a diario al parque€, nada que ver con la situación actual.Los comienzos no fueron fáciles, pero la ilusión que nos inculcaba el proyecto nos hacía ser capaces de superar las dificultades. No hay duda de que el PTA es el referente empresarial tecnológico del sur de España.

Álvaro Simón de Blas. Director del BIC Euronova

No había nada. A mí me llamó la atención que el BIC era un proyecto de incubadora con apoyo europeo y por eso me incorporé. Las administraciones se pusieron las pilas y pusieron las infraestructuras básicas. El BIC arrancó con cuatro trabajadores y dos empresas alojadas: Ingenia y ASIT. Éramos muy pocos pero el ambiente era muy bonito. Crear algo tan ambicioso como el PTA de la nada es complicado. Ya no suena sólo la Málaga turística sino también la tecnológica.

Leandro Olalla. Gerente de Mades (antigua Hughes)

Estaba trabajando en Madrid y la inauguración del parque me permitió volver a Málaga. Era todo un hito, aunque muy desconocido porque hace 25 años el parque estaba muy alejado de la capital. Recuerdo que los comienzos en Hughes fueron emocionantes. Fabricamos microchips para mascota, luego airbags, y siempre muy volcados en la calidad. El PTA es un modelo para el resto de parques y uno de los mayores exponentes de éxito que Málaga puede mostrar a nivel internacional.

Cristóbal Subires. Mades (antigua Hughes)

«Había una ilusión muy grande por todo lo que el parque podía suponer para Málaga en el ámbito tecnológico. Era un gran proyecto, con expectativas muy fuertes. Yo estaba en el departamento de I+D de Fujitsu y con algunos otros di el salto a Hughes, que fue una de las compañías que llegó al PTA. Nadie podía pensar en aquel momento en el éxito que se ha logrado. Cuando vienen nuestros clientes se quedan impresionados con el parque. El tráfico es lo que necesitamos resolver. Más allá de eso veo buenas perspectivas».

Carlos Bentabol. Ingenia

«Mi primer día en el parque fue también el del nacimiento de Ingenia, y por tanto lo vivimos con una gran ilusión. Nos conocíamos todos, y buscábamos la posibilidad de colaborar unos con otros. Y mientras tanto crecían edificios ante nuestros ojos. El parque es sin duda uno de los grandes activos de Málaga. Debe resolver dos temas fundamentales en cuanto a movilidad: el transporte público (metro y Cercanías, y más autobuses) y un acceso directo desde la autovía de circunvalación».

Juan Fernández. Director de Premo

«Predan, ahora Premo, fue una de las primeras empresas en trasladarse al PTA y algunos decían que estábamos locos. Salías de trabajar y no había nadie, sólo las liebres que se te cruzaban por la carretera. Nosotros comenzamos fabricando componentes para Hughes. Estamos muy orgullosos del PTA. Es uno de los grandes triunfos de la Málaga actual. Cuando trabajamos con clientes internacionales siempre tratamos de promocionarlo. Estoy convencido de que el parque seguirá creciendo con nuevos emprendedores».

Tomás Pérez. Director ASIT

«Fue un periodo muy intenso. Estábamos creando algo completamente diferente a lo que hasta ese momento se hacía en Málaga. Fueron tiempos duros y tampoco había grandes dotaciones económicas pero el parque siempre estuvo al margen de disputas políticas o partidistas y a partir de 1996 se empezó a despegar. El éxito es de todos. Veo el parque muy bien, mejor de lo que se podía esperar cuando empezó. Gracias al PTA, Málaga ha tomado un camino de desarrollo diferente. El problema a resolver es la movilidad».