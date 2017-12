El número de enfermeros que pide irse a trabajar al extranjero cae un 54%

­El número de enfermeros que ha solicitado irse a trabajar al extranjero ha disminuido en el último año más de un 54%, pasando de 116 en 2016 a los 52 que lo han pedido este 2017. Así, en los dos últimos ejercicios han sido 166 profesionales los que han pedido el certificado correspondiente. La posible causa del descenso es tanto la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el denominado brexit, como la exigencia de un nivel C2 en el idioma, según el estudio sobre el desempleo en la profesión enfermera realizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga presentado ayer.

Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer y mejorar las condiciones laborales y profesionales de todos los enfermeros de la provincia. Son los jóvenes el grupo que resulta más afectado por contratos temporales que coinciden con los periodos vacacionales.

De la muestra de 75 encuestados, la mitad son menores de 30 años y más del 25% llevan en desempleo más de un año. Así, un 44% reconoce que está en el paro porque las ofertas no cumplen sus expectativas y del total el 47,6% (26) admite que ha rechazado alguna oferta de trabajo, fundamentalmente por las malas condiciones laborales.

Igualmente se desprende de la encuesta que hasta un 30,7% de los sondeados reconocía haber abandonado algún empleo, en gran medida por esas malas condiciones de trabajo e, incluso, en uno de los casos, por falta de contrato. No obstante, la mayoría no sabe o no recuerda el motivo de por qué dejó un empleo anterior.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, explicó también que de los 75 encuestados, el 69,3% (52) estaba dispuesto a cambiar de ciudad para trabajar, porcentaje que disminuyó considerablemente cuando se habla de ir al extranjero. Sólo un 40 por ciento admite que cambiaría de país en su búsqueda de empleo, siendo el rango de edad predominante entre 20 y 30 años.

Sobre esto, destaca que, de marcharse, la gran mayoría, un 78,7%, optaría por salir de España por cuenta propia, y sólo un 21,3% de los encuestados confiaría en una empresa de reclutamiento de personal.

Astorga aludió a la estacionalidad de los primeros contratos de muchos enfermeros «que ven cubiertas sus ansias por introducirse al mercado laboral sólo en los meses de verano y en la Navidad». Sin embargo, añadió, la realidad es que Málaga «necesita más enfermeros en sus plantillas durante todo el año tal y como demuestran las ratios».

La formación es el denominador común en la mayor parte de ellos, ya que más del 90% afirma continuar con cursos, expertos, residencias o másteres, tras finalizar los estudios de Grado; de donde cada año finalizan alrededor de 150 alumnos, según información facilitada por la Facultad de Enfermería de la UMA.