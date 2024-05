Más de 160 bomberos consiguen la reclasificación profesional

Un total de 162 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Málaga recibieron ayer su nombramiento como funcionarios pertenecientes al subgrupo C1 tras completar el proceso de promoción interna mediante concurso-oposición para conseguir esta reclasificación profesional, que está recogida en el acuerdo de funcionarios del Consistorio. El acto tuvo lugar en el Parque Central de Martiricos con la asistencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo. La lista de admitidos a esta convocatoria fue de 185 aspirantes, después de que otros seis inscritos quedaran excluidos porque entonces no reunían los requisitos exigidos en las bases, como llevar al menos dos años de servicio en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Tras la fase de concurso iniciada en febrero de 2022, al ejercicio de la fase de oposición celebrado el pasado mes de enero se presentaron 163, mientras los 22 restantes que no acudieron dieron por finalizado el proceso por haber accedido en este periodo a la jubilación. De los 163 que superaron la fase de oposición, 162 han completado el curso de capacitación (uno de ellos no formalizó la documentación del nombramiento como funcionario en prácticas) en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM) como paso previo a la toma de posesión celebrada durante toda la mañana.

Actualmente, son 21 los efectivos pertenecientes a la plantilla del RCBM que quedan pendientes del proceso de reclasificación profesional, ya que en el momento de la convocatoria que finaliza ahora (2021) no reunían los requisitos de antigüedad. Así, desde las áreas de Seguridad y de Recursos Humanos se está trabajando en la activación de una nueva convocatoria de promoción interna para estos 21 bomberos, al que habría que añadir el citado anteriormente que no formalizó la documentación para culminar el proceso. En este sentido, cabe precisar que la promoción de 40 nuevos bomberos que tomaron posesión el pasado 29 de diciembre de 2023 ya se incorporaron al servicio como funcionarios pertenecientes al subgrupo C1.