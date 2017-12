El Ayuntamiento de Málaga no trasladará las EBAR de Jaboneros y arroyo Gálica

La polémica de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del arroyo Jaboneros sigue viva y coleando. Málaga Ahora pidió ayer en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental que se cumpla la sentencia del TSJA que obliga a trasladar tanto esa EBAR como la del arroyo Gálica, que generan continuamente malos olores. El edil del ramo, Raúl Jiménez, se mostró favorable a acatar la sentencia, pero discrepa de que el fallo judicial del Alto Tribunal andaluz implique el traslado de la primera de las instalaciones de Emasa. En su opinión, lo que ordena esa decisión judicial es subsanar el trámite de la modificación del PGOU por el que se calificó como sistema técnico una zona verde, que acogía, por cierto, la EBAR desde mucho antes. En la misma situación está la del arroyo Gálica.

En marzo pasado, Urbanismo aprobó calificar ese suelo –el de Jaboneros– como zona verde, subsanando así ese error en el trámite urbanístico, pero ayer Jiménez reiteró que ambas estaciones no van a ser trasladadas, aunque el debate se centró en la primera. «La moción no recoge con exactitud lo que dice la sentencia. Lo que dice este fallo es que el trámite de la modificación del PGOU se hizo mal. La sentencia no dice que se traslade. Le hemos preguntado a los vecinos, ¿dónde lo ponemos? Nadie nos contesta. Las estaciones no se pueden eliminar y trasladarla cuesta entre tres y cinco millones de euros», precisó el edil, quien insistió en que aún no han encontrado a colectivos vecinales que quieran acoger estas estaciones. «Dijimos que podría instalarse la EBAR de Jaboneros en el Paseo Marítimo, pero otros vecinos dijeron que no», destacó Jiménez.

Rosa Galindo, de Málaga Ahora, apuntó que, desde hace muchos años, «los vecinos de El Palo vienen denunciando la situación de insalubridad que provoca la deficiente red de saneamiento de la zona y la precariedad del sistema de depuración en Málaga Este, que está obsoleto y mal calculado y, en particular, las que provocan las estaciones de bombeo de arroyo Jaboneros y arroyo Gálica, construidos en terrenos considerados zona verde en el PGOU del 83 y que fue modificado en 2011 como sistema técnico para a posteriori justificar estas instalaciones».

Destacó Galindo que varios colectivos vecinales de El Palo presentaron una denuncia «ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la construcción de estas estaciones, que fue archivada. En el caso de la EBAR de Jaboneros, el TSJA ya emitió sentencia tras una denuncia vecinal que obligaba al Consistorio a trasladar la estación, al no considerar conforme a derecho la calificación como sistema técnico».