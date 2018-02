Moreno exige una ayuda económica para los afectados por las obras del metro

Pide celeridad para culminar el tramo Renfe-Guadalmedina

Nuevo capítulo en el eterno vaivén de golpes que se dan el PP-A y la Junta de Andalucía por las obras del metro. En esta ocasión, con una petición directa por parte del presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, para que el Gobierno de Susana Díaz compense de manera económica a los perjudicados que sufren las calles levantadas. Una línea de compensación que, según Moreno, debe hacerse extensible tanto a personas individuales como a negocios. El líder malagueño se desplazó este miércoles a la calle La Serna, para encontrarse personalmente con un grupo de vecinos afectados por las excavaciones que aparecen diseminadas por esa zona.

«La Junta tiene la obligación de compensar económicamente a todos los afectados y perjudicados a lo largo de estos once años de obras», precisó sin dejar pasar la ocasión de nombrar a la propia Susana Díaz, a quien pidió «más sensibilidad». Para Moreno, la huella que han dejado los años de obras se manifiesta en un goteo constante de cierre de negocios. Para evitar nuevos infortunios, solicitó a la Junta que diseñe las correspondientes líneas de ayuda y las ponga en marcha cuanto antes: «Los negocios, tanto los que hayan tenido un problema en el origen como los que lo están padeciendo ahora, tienen que tener una ayuda, un auxilio para no cerrar».

Moreno, que ya ha dado sobradas muestras de querer atacar el frente del metro, no aclaró, sin embargo, cuál es la idea concreta que maneja sobre estas ayudas. Más allá de la exigencia de una compensación, volvió a criticar la tardanza de la obra. Ironizó con el fútbol, recordando que desde que se iniciaron las obras del subterráneo ya se han celebrado tres mundiales. «El metro es una infraestructura importante y necesaria, pero no es necesario tener paralizada a una ciudad durante once años», apuntilló.

Para Moreno, el ADN principal de la Junta es la «incompetencia». Así lo aseguró antes de pedir que se culmine de una vez por todas el tramo que va de la estación de Renfe hasta el Guadalmedina. En este sentido, también se atrevió a cifrar las pérdidas por culpa del metro en 70 millones de euros anuales. En este contexto, pidió que «no se abran más zanjas» hasta que se vayan completando los tramos en los que se está trabajando ahora: «No empecemos nada hasta que acabemos las obras que están en la avenida de Andalucía y El Perchel».

Para acelerar los avances, Moreno se mostró favorable a destinar más recursos a las obras, aumentando, si hiciera falta, el número de trabajadores. «Le pido al Ejecutivo andaluz que destine muchos más recursos a la finalización de las obras del metro de Málaga, y si tiene que disponer de tres turnos de trabajadores para que acaben las obras, que lo haga», sentenció el presidente del PP-A.

Tramo al Hospital Civil

Preguntado por el tramo en superficie al Hospital Civil, que cuenta con la oposición frontal del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el líder del PP-A respaldó al primer edil e hizo suyo el rechazo a esta obra: «No queremos un tranvía y lo hemos dicho muchas veces. Un salto de modernidad no tiene que tener un tranvía desde nuestro punto de vista».

El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, replicó por la tarde a Moreno y le recordó que es el alcalde de Málaga quien «se debe poner en sintonía con lo que ha decidido su corporación». También volvió a rechazar una posible conexión del metro hacia el PTA. Para López, la mejor manera de conectar al parque es a través del tren de Cercanías. «La prioridad es que hay que avanzar en el tramo hasta el Hospital Civil.