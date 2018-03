Los pensionistas se manifiestan hoy a las 12 horas en la plaza de la Marina

Los pensionistas de la provincia de Málaga dejarán de percibir 52,6 millones de euros en un año por el rechazo del PP y Ciudadanos a debatir la propuesta de IU de subir las pensiones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y mantener un incremento de sólo el 0,25%. Así lo denunciaron ayer el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, y el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, en una comparecencia que sirvió como antesala a la manifestación convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que se celebra este sábado en Málaga a las 12.00 horas en la plaza de La Marina (habrá más de un centenar en España). A la cita acudirán la secretaria andaluza de CCOO, Nuria López, y su homóloga de UGT, Carmen Castilla.

Ahumada llamó a acudir a la concentración para «hacer una enmienda a la totalidad al Gobierno de Rajoy , que está basando la supuesta recuperación económica de España en la precariedad como norma y en poner en manos privadas los servicios públicos como pensiones, sanidad o educación». El dirigente de IU recordó que los más de 234.813 pensionistas que se calcula que hay en Málaga dejarán de percibir individualmente de media al año 224,28 euros por la negativa del PP y Ciudadanos a revalorizar estas prestaciones conforme al IPC.

Por su parte, Muñoz recordó que 133.000 pensionistas malagueños, más del 50% del total, cobran una pensión que no llega a los 650 euros al mes y mostró su satisfacción porque hoy haya una respuesta conjunta en la calle de partidos, sindicatos, y colectivos sociales. «Le toca el turno a la ciudadanía, pero no sólo a los mayores, sino a los jóvenes que tienen que defender las pensiones de sus abuelos, la de sus padres y las suyas futuras», dijo. Afirmó que el sistema es «sostenible», pero añadió que el Gobierno «prefiere «sostener a empresarios, banca y empresas Ibex 35, retirando dinero de la Seguridad Social». Por ello, llamó a salir a la calle para que «nuestros mayores tengan calidad de vida, porque no hay que olvidar, además, que el 30% de los hogares malagueños subsisten con los escasos 650 euros de la paga».