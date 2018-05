La carta de amor (y humor) de Tomás García a Málaga

El humorista malagueño Tomás García ha publicado un vídeo sobre Málaga que se ha convertido en una pieza viral. En menos de tres minutos relata una peculiar declaración de amor a Málaga, donde el humor y la guasa tienen un gran protagonismo, pero también el remate de alguien que sabe que su ciudad puede que no sea perfecta, pero "me gustas así. No te cambio por ninguna. Y hago este vídeo porque me gusta reírme contigo. Sería incapaz de reírme de ti", remata Tomás.

"Que sí, que algunas de estas playas tienen más natas que la Heladería Inma", señala en un momento del vídeo Tomás García, en un guiño muy malagueño, en un tono que no pierde al comparar la Rosaleda con Wembley, el Puente de los Alemanes con el Golden Gate o el Parque de Málaga con el Central Park de Nueva York. Buen humor, risas y, sobre todo, un amor incondicional por Málaga.