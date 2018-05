Mario Cortés pide disculpas a los bomberos y dice ver avances

Fue una nueva moción relativa al conflicto de los bomberos presentada por Málaga Ahora y Málaga para la Gente. En ella, se pedía, entre otras cosas, la reprobación del edil de Seguridad, Mario Cortés, por la forma en la que se ha conducido en los largos meses de huelga y por sus declaraciones en relación a los funcionarios que supuestamente no acudieron a trabajar cuando se les llamó por una emergencia, una causa penal que fue archivada hace tan sólo unas semanas. De cualquier forma, Cortés fue al grano y pidió disculpas al colectivo y aseguró que no pretendía criminalizarlos, afirmó que la gestión del asunto es suya, no del alcalde, pero destacó que ve avances en la situación.

Entre ellos, por ejemplo, se refirió al hecho de que ya se ha recogido de diferentes sindicatos las peticiones de cara a la negociación del convenio colectivo y, en cuanto al reglamento, se ha convocado la reunión. En relación al protocolo de llamadas para situaciones de emergencia, aseguró que este va a ser revisado y adaptado a lo indicado por el juez y el fiscal de la causa. Aún así, fue reprobado por 18 votos a favor y 12 en contra.

Los bomberos, presentes en el salón de plenos, se quejaron de que ayer mismo se abrieron cinco nuevos expedientes informativos, y su abogado, Felipe Navarro, socio director del despacho Lealtadis, en una dura intervención, criticó el decreto de servicios mínimos firmado por el equipo de gobierno, destacó que el juez no ve «abuso de derecho ni fraude de ley» en la actuación de quienes fueron llamados a trabajar el 12 de julio, además de acusar de conducirse de «un modo vergonzoso» tanto al equipo de gobierno como a los responsables del cuerpo. Pidió que se «asuman las obligaciones legales» de una vez, y exigió que se sienten a negociar con el comité de huelga.