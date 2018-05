El futuro laboral de los alumnos de la UMA arranca en la IV Feria de Empleo

Jóvenes con esperanzas, con ilusiones, recién graduados o a punto de hacerlo. En busca de un futuro que en esos momentos parece incierto, o que por el contrario, ya tienen más que organizado. Así entraban los alumnos de la Universidad de Málaga en la IV Feria de Empleo de la UMA que se ha celebrado hoy en la Facultad de Ingenierías. Más de 50 empresas e instituciones se ofertan desde hoy y hasta mañana en diversos stands proponiendo desde puestos de trabajo en empresas informáticas, hasta empleo en empresas de ocio, bricolaje e incluso del sector de la alimentación.

"Esta feria está consolidándose y se muestra como un elemento imprescindible ya que desde la Universidad no solo se forma a los alumnos, sino que también nos preocupamos por su empleabilidad. No sirve de nada formar grandes profesionales que no puedan encontrar un trabajo de calidad", ha expresado el consejero de Empleo, Javier Carnero que ha asistido a la inauguración de este encuentro junto con José Ángel Narváez, vicerrector de Innovación y Emprendimiento.

El perfil de búsqueda es claro. Gente joven, con ganas de aprender, de trabajar en equipo y que les apasione lo que hacen. "Buscamos en primer lugar que estén formados en el ámbito que necesitamos, pero sobre todo, que tengan actitud, que quieran aprender y sean jóvenes ya que desde la empresa les formamos para que puedan desenvolverse en la empresa", ha apuntado Esther López, portavoz de la empresa de servicios informáticos Viewnext.

Al igual que esta empresa, Gran Thornton, una multinacional encargada de prestar servicio de auditorías y asesoramiento financiero, busca "nuevos talentos" que sepan "trabajar en equipo". "Nuestro perfil es sencillo, deben haber estudiado ADE o Derecho, tienen que saber trabajar en equipo y por su puesto, que sepan utilizar las nuevas tecnologías ya que hoy en día, son esenciales en cualquier empresa", ha destacado Celia Frías, encargada del stand.

Las empresas saben por descontado qué están buscando, sin embargo, los alumnos, llegan al espacio "esperando encontrar todas las opciones posibles". Así lo asegura la alumna de cuarto de Económicas, María Aurea S. P. "Ya hemos acabado nuestro ciclo formativo, estamos a punto de salir al mundo laboral y la mayoría no tenemos muy claro que es lo que queremos hacer. Aquí hay de todo, tanto para continuar en un trabajo acorde a tu carrera, como dejarla a un lado y dedicarte a otro ámbito profesional completamente diferente", ha incidido la joven.

Del mismo modo, Maria José Pérez y Celia Zorrilla, estudiantes de ADE y Derecho, bucaban entre los stands algo que pudiera allanar su camino hacia el mundo laboral. "Yo ya he acabado la carrera y llevo unos meses desastrosos intentando encontrar trabajo, pero es imposible. Aquí nos ofrecen muchas posibilidades, tanto de lo nuestro, como de otros ámbitos que no hay que dejar de lado ya que pueden ser una buena opción de futuro", ha señalado Pérez. Al igual que ella, su compañera asegura que este tipo de ferias "son muy importantes para guiar a los alumnos", ya que en general, todos reconocen sentirse "muy perdidos al acabar la carrera".