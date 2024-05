La Pastora consuma sus procesiones hasta la coronación

Capuchinos vive un 2024 de especial fervor y trascendencia mariana. Sus pilares letíficos devocionales viven ya, y aún más lo harán a lo largo de los próximos meses, con inusitada intensidad unas vísperas que multiplicarán el protagonismo de la Divina Pastora y de María Auxiliadora, cuya asociación conmemora su 125 aniversario en Málaga. Pero por aquello de ir por partes, en primer lugar, y en el primer caso, no solo el barrio, sino que es toda la ciudad la que aguarda con impaciencia la llegada del próximo 5 de ocubre, cuando la bellísima titular de Montes de Oca recibirá el reconocimiento canónico a una devoción tricentenaria y será coronada en la Catedral. La congregación descuenta y consume sus salidas hasta ese histórico momento. Este sábado, volverá a abrazar simbólicamente su feligresía y llevará a la Madre del Buen Pastor por tres barrios, que sabrán recibirla como bien merece, en loor de multitudes.

Esta procesión es el colofón a un mayo pastoreño que asiste a las últimas jornadas de la novena en la sede canónica de la hermandad. Unos cultos enraizados en el tuétano pastoreño y que, este año aún más si cabe, están siendo vividos con especial seguimiento. Lleno diario en el templo de la plaza de Capuchinos para asistir a las distintas eucaristías, que comenzaron el pasado 30 de abril y que se prolongarán hasta el viernes. Incluso la congregación ha sido capaz de rescatar, con la verbena celebrada este sábado, parte del espíritu festivo y de convivencia que durante años se respiraba en las grandes fiestas y ferias de Capuchinos y que tenían lugar en honor de su patrona.

La Divina Pastora preside el altar mayor de su templo durante su novena. / I. A. C.

En la novena, no han sido pocos los devotos que han seguido regalando sus ofrendas a la Virgen, para que las pueda estrenar el 5 de octubre. Una muestra más de cómo sus hijos quieren a su Madre, asentados en este siglo XXI y miembros de una corporación tan contemporánea, tan viva y tan pujante, porque precisamente ha sabido mejorar la herencia recibida de sus mayores. Y durante los cultos, la congregación también ha hecho oficial el nombramiento de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos como padrinos de la coronación.

Horarios e itinerario de la procesión

La procesión de alabanza de la Divina Pastora comenzará a las 18.30 horas desde su sede parroquial. Repetirá el mismo itinerario de los últimos años, más que consolidado y que nada tiene que ver con el 'scalextric' que hacía hasta no hace mucho: parroquia de la Divina Pastora, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Alameda de Barceló, Montserrat, Marruecos, San Juan Bosco, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, Benjamín Palencia, Duque de Rivas, San Bartolomé, Rosario, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo, Capuchinos, plaza de Capuchinos y parroquia de la Divina Pastora, donde tiene previsto encerrarse no más tarde de las 23.30 horas. De este modo, la Virgen rodea su feligresía y pisa no solo Capuchinos, también Segalerva y El Molinillo.

La banda de música del Maestro Eloy García, de la archicofradía de la Expiración, volverá a acompañar musicalmente al trono de la Virgen, como así lo hará también en octubre.

Más de 200 hermanos, de una nómina que apenas supera los 400, participarán en la comitiva, que estrena la restauración de la cruz alzada que abre el cortejo, acometida por Alberto Berdugo, que será escoltada por dos nuevos faroles de estilo rosariano, muy propias de Granada o Antequera, emulando la platería del siglo XVIII, que sirven además para poneren valor el frente de procesión. La mayor parte de estrenos patrimoniales aguardan pacientemente al mes de octubre y pueden seguir siendo admirados en la exposición 'Divina Pastora Coronada', en la Sala Ámbito Cultural, de El Corte Inglés, a excepción de un nuevo manto y banderín de coronación, que aún se encuentran en fase de ejecución.

La calle Tizo, engalanada para recibir el sábado a la Divina Pastora. / L. O.

Muchas calles del recorrido ya están siendo engalanadas por los hermanos de la congregación y también por los vecinos. Los puntos de especial interés para ver a la Virgen en procesión se sitúan en la salida y encierro, por los jardines de la plaza de Capuchinos, la calle Daoiz, que una petalada que promueve la Juventud Pastoreña, el paso por la capilla de la Piedad o el regreso por Tizo, con otra gran petalada en la que participa la comunidad de vecinos, entre ellos, muchos congregantes.