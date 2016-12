Juande Ramos: "Pido perdón a la afición, hicimos un mal partido"

Juande Ramos ha pasado por sala de prensa en una comparecencia que ha estado mezclada entre la resaca del derbi del pasado sábado y la previa del choque con el Córdoba. El técnico ha sido cuestionado, dos días después, por los errores contra el Sevilla y en esta ocasión ha ofrecido más detalles al respecto.

El técnico malaguista apuntó nada más acabar el partido en Sevilla que tenía que ver repetido el partido, algo que ha ya hecho. "Lo he visto todo, varias veces y perfectamente. Lo hemos analizado con el equipo y es cierto que cometimos errores importantes. Toda la analítica sobre el partido y el juego lo hemos hablado en el vestuario, que es donde corresponde. No es cuestión de hablarlo públicamente, porque cuando se hacen las cosas mal tienen que quedar entre nosotros", apunta.

El técnico también ha pedido perdón. "Pedirle perdón a la afición porque hicimos un mal partido, pero que la solución la tenemos nosotros. Las consecuencias las tenemos que sacar nosotros adelante y no es cuestión de hacerlo público". Y el mister achacó la derrota a uno de los factores palpables, como la falta de intensidad. "Es una de las cosas que hemos hablado. Un derbi con intensidad y rivalidad grande no fuimos capaces de contrarrestar con intensidad".

Juande ha sido cuestionado sobre la Copa y sobre el rival. "Son partidos distintos, competiciones distintas. Partidos a 180 minutos. Los primeros minutos fueron del Córdoba y ahora nosotros intentaremos hacerlo. Tenemos la oportunidad de solucionar el mal partido de la ida. A ver si estamos acertados y si mejoramos en intensidad, que es lo que más echa en falta el equipo. Para ellos también es una competición distinta. Ellos saben que no van a durar mucho. Buscarán un buen sorteo para hacer taquilla. Tiene un buen resultado a favor y jugarán con ello. Pero nosotros no debemos pensar en eso. Hacer lo que tenemos que hacer y superar los dos goles de desventaja", dice.



El técnico también ha sido preguntado por el debate en la portería. "No tengo nada que decir porque hago las alineaciones las hago buscando lo mejor para el equipo. Entiendo esos debates para la afición y para los medios, pero yo elijo al que está mejor para ganar el partido. Mi obligación es poner a los mejores en cada momento".

Incluso sobre si Llorente tiene una cláusula de partidos. "Pongo a los mejores que creo que están para jugar ese partido. Unas veces la hace mejor y otras peor, pero no sé los contratos que tienen los jugadores. Eso no me preocupa. Mi obligación es poner a los mejores en cada partido".

Por último, el manchego no ha querido arrojar luz sobre el posible interés por Lacina Traoré. "Son situaciones que maneja el director deportivo. Yo a principio de temporada ya dije las carencias que tiene el equipo, el club lo tiene en cuenta. No sé los ofrecimientos o negociaciones, No hablo de nombres, sólo digo lo que necesitamos y ellos se encargan de buscar las características. Luego cuando aparecen los nombres que pone el director deportivo encima de la mesa ya decido si me interesa o no me interesa".