El Málaga le guarda un lugar dentro de la entidad y podría anunciar hoy la retirada del brasileño

­El penúltimo servicio de Weligton como malaguista podría haber llegado ayer, en un acto de nobleza extrema y casi impropio de un futbolista, al anunciar públicamente que ponía su ficha y su plaza de extracomunitario al servicio del club, para evitar así ser un escollo a la hora de reforzarse en el mercado invernal.



El veterano central blanquiazul, el que sigue siendo capitán malaguista, que ha vivido mil y una historias defendiendo la casaca del Málaga CF, que llegó hace diez temporadas a la ciudad, que suma casi 300 partidos de malaguista, que ha vivido el desierto de Segunda y la gloria de la Champions, que se ha «peleado» con todos los delanteros del planeta –incluyendo a Messi– o que ha derrochado hasta sangre por este club posiblemente también colgará las botas si ya no continúa jugando. Aún así, en la entidad perdurará su experiencia y su sabiduría futbolística. Primero en la plantilla, ya que está previsto que termine de recuperarse de su lesión, y luego entre las paredes del club, ya que previsiblemente continuará ligado al Málaga CF.

A sus 37 años, una lesión de rodilla sufrida el pasado verano y de la que nunca llegó a recuperarse, pese a que disputó un partido contra el Villarreal, le ha obligado a decir basta. El central fue intervenido de una lesión de menisco interno y condral en la rodilla derecha, pero no ha conseguido recuperarse del todo.

Weligton intentó forzar. Se probó hace unas semanas y pudo comprobar que no podría estar en un corto periodo de tiempo. Se reunió con Francesc Arnau y le comunicó que por su parte no habría ningún impedimento para utilizar su plaza de extranjero, un escollo que le ha perseguido en los últimos años en el Málaga pero que no le ha impedido ser uno de los jugadores más valorados de la plantilla.

El anuncio de Weligton coincide con la necesidad del club de contar con una ficha de extracomunitario para firmar a Adalberto Peñaranda procedente del Watford, por lo que una noticia prácticamente irá unida a la otra cuando se oficialice. Weligton recibió ayer el cariño de la afición por las redes sociales y también en el Estadio de Atletismo, donde se llevó la ovación de la tarde en el entrenamiento a puerta abierta.



El primer año, en Segunda División

Weligton aterrizó en el Málaga CF el verano de 2007, con el conjunto blanquiazul en Segunda División y con el objetivo de luchar por ascender. Lo hizo con otros diez fichajes, en toda una revolución con Fernando Sanz y Juan Ramón Muñiz al frente. Y el resultado no pudo ser mejor. El central brasileño llegó del Grasshoppers firmando sólo por una temporada. Y pese a al principio ofrecía dudas –llegó de la mano con Hélder Rosario, pero su aspecto parecía demasiado endeble para jugar en la categoría de plata–, Weligton se hizo un jugador importantísimo en el conjunto que acabaría ascendiendo esa misma temporada. Comenzaba a fraguar su leyenda y a hacerse importante para el Málaga CF. En Segunda disputó 38 partidos, siendo clave en el ascenso a Primera.





El sueño de cualquier jugador que ha hecho carrera en un club es llevarlo desde abajo hasta la cima. Weligton puede presumir de haber jugado en Segunda División y también de haberlo hecho en la Liga de Campeones. El central continuó jugando en el Málaga con un papel protagonista pese a la llegada del jeque Al-Thani y de su macroproyecto deportivo.

Weligton ha jugado con todos los entrenadores que han venido al conjunto blanquiazul y también lo hizo con Pellegrini, convirtiéndose en un hombre sumamente importante. Ayudó a la clasificación para la Champions y luego fue un gran activo en la máxima competición continental, donde llegó a jugar once partidos. El capitán tocaba el cielo abrazado al Málaga CF.

Su pique con Messi que dio la vuelta al mundo

Que Weligton ha luchado y bregado con todos los delanteros del planeta que se han enfrentado al Málaga CF siempre quedó de manifiesto, pero a buena parte del mundo futbolístico le sorprendió que el central brasileño no se achantara contra Messi en un caliente enfrentamiento que ambos tuvieron en La Rosaleda. El zaguero se encaró con la estrella azulgrana e incluso llegó a cogerle la cara. La prensa catalana comenzó una campaña contra Weligton, al tacharlo de jugador sucio y antideportivo.

Gran ovación para Weli en la última sesión

El penúltimo episodio de Weligton en el Málaga CF se vivió ayer, horas después de que anunciara en las redes sociales que dejaba en manos del club su baja federativa. El central, en la jornada de puertas abiertas que el club ofreció a sus aficionados, saltó al césped del Ciudad de Málaga junto al Gato Romero y se llevó la ovación de la tarde. Pese a que el brasileño sigue muy lejos de poder jugar y de recuperarse, quiso salir para recibir el cariño de la afición. Departió unos minutos con el nuevo míster y luego se volvió al interior del Estadio para trabajar en su recuperación.