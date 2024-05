Unicaja-UCAM: fiesta y baloncesto en el Carpena

Día de fiesta en el Palacio Martín Carpena. Ojalá que sea con final feliz, pero lo que seguro que sí será es con la emoción a flor de piel en los instantes previos a los que el balón se lance al aire (18.30 horas), cuando la plantilla verde ofrezca a sus aficionados el trofeo de la Basketball Champions League conquistado el pasado fin de semana en la Final Four de Belgrado. Un homenaje entre equipo y grada que tendrá su momento más icónico cuando se despliegue del techo del Palacio la banderola que lucirá allí de por vida para que todo el mundo recuerde que la BCL 2023/2024 la ganó el Unicaja de Ibon Navarro y de su staff, liderados en la pista por Perry (MVP de la finalísima), Alberto, Carter, Kalinoski, Barreiro, Djedovic, Taylor, Osetkowski, Thomas, Ejim, Sima, Lima y Kravish.

Celebración

Será un momento muy chulo que servirá de antesala para un partidazo. Unicaja y UCAM se ven las caras solo 9 días después de medir fuerzas en la semifinal europea de Belgrado, en la que ellos fueron mejores en la primera parte, pero en la que el Unicaja supo rehacerse para remontar en los segundos 20 minutos, logrando el billete para la finalísima.

A solo tres jornadas para que arranque el play off, el Unicaja ya sabe que será primero o segundo. El UCAM puede ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo... o incluso quedarse fuera de los cruces por el título. Lo tienen casi hecho los de Sito Alonso, pero les falta rematar. Y eso les hace especialmente peligrosos para lo de esta tarde en el Carpena.

Ibon no tiene problemas físicos en su plantilla (que se sepa), por lo que deberá hacer un descarte entre cualquiera de sus 13 jugadores disponibles. El del UCAM es el lesionado Rodions Kurucs, que no jugará este domingo en Málaga.

Primer puesto

Tras perder el miércoles contra el Lenovo Tenerife en La Laguna, el Unicaja necesita ganar al UCAM para seguir soñando con acabar líder la Fase Regular. No es un objetivo prioritario y mucho menos una obsesión, pero el equipo seguro que va a pelear hasta la jornada 34 por ese botín. El Real Madrid depende de sí mismo, pero ese viaje que tienen los de Chus Mateo a Valencia, el próximo viernes, y esa cita de la última jornada con un Baskonia que se lo juega todo para meterse en el play off, permiten al Unicaja al menos soñar con el... ¡y por qué no!

Buena racha del Unicaja contra el UCAM

Habrá que ver cómo encara el equipo un partido en el que lo emocional será muy importante. No va a dar ninguna facilidad un rival que le tiene ganas al Unicaja. Son tres partidos entre ambos este curso y tres victorias de los verde y morados: semifinal de la Supercopa Endesa de Murcia, partido de Liga la primera vuelta en Murcia y semifinal europea de la Final Four de Belgrado. Los universitarios quieren revancha y este domingo seguro que lo van a intentar con todas sus fuerzas.

El Carpena lucirá sus mejores galas. No puede ser de otra manera. No hay entradas desde hace más de una semana. Más de 10.000 aficionados vivirán la fiesta, primero, y la emoción del baloncesto, después. Que nadie se olvide el pañuelo... por si acaso.