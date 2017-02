Camacho, el mejor ante el Espanyol para los aficionados

El capitán Ignacio Camacho ha sido elegido como MVP del partido ante el Espanyol por los aficionados que votan a través de las redes sociales. El maño, que se dejó todo en el campo, se marchó de La Rosaleda fastidiado por la derrota, aunque al mismo tiempo aseguro que "si se tiene que perder, que sea así", en relación a la cantidad de ocasiones y juego que generó el equipo blanquiazul.

"Nos vamos fastidiados por cómo se ha dado el partido. Creo que el equipo ha hecho un gran partido y si se tiene que perder, se tiene que perder con esta sensación de dejarnos todo en el campo. Desde el primer minuto hemos dominado el partido, en la primera fase con más control y en la segunda con más balón parado. Este es el camino y un día nos entrarán las oportunidades que tenemos".

Y se lamentó del pobre bagaje ofensivo del Málaga. "Lo más importante en el fútbol son los goles. Ha sido una pena, nos faltó ese puntito de fortuna cara al gol porque ocasiones estamos creando. Hemos ganado en seguridad defensiva, tenemos más el balón ahora y hay que seguir porque queda mucha Liga y de la derrota hay que sacar lo positivo".

Además, rescató como aspecto positivo la cantidad de ocasiones que generó el Málaga ante el Espanyol, aunque lamentó que el equipo no está teniendo la fortuna de cara. "Estás dominando el partido y en una jugada aislada con un tiro de 30 metros? Es fortuna para ellos e injusto para nosotros. Así es el fútbol, la pelota les entra a ellos y a nosotros por muchas ocasiones no nos ha entrado. Hemos tenido ocasiones de todo tipo y todos hemos podido meter, pero ese puntito de fortuna ahora llevamos un tiempo que no está de cara".

Sobre la elección de MVP, Camacho destacó que no hubo individualidades y que todos sus compañeros lo dieron todo. "Todos hemos sido uno más y el equipo se ha dejado todo en el campo. Acaba de empezar la segunda vuelta, y tienen que estar orgullosos de sus jugadores que intentan hasta el último minuto dejarse todo en el campo. Juntos llegarán los buenos resultados y las alegrías".