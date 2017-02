"Pese a los resultados, es de valorar lo que está logrando el Gato Romero"

El malaguista defiende la gestión del uruguayo e indica que desde su llegada el equipo va a más

Pablo Fornals ha dado un paso adelante desde que Marcelo Romero tomó las riendas del equipo esta Navidad. El canterano se siente más cómodo con el uruguayo, que le da más libertad de movimientos independientemente de la posición en que le sitúe.

El Málaga cosechó el sábado una nueva derrota pese a dejar buenas sensaciones. Fornals cree que cuando entre la primera ocasión llegarán muchos goles y se podrá ver el potencial real del equipo blanquiazul.

¿Cómo se puede explicar que el Málaga no haya conseguido ni un punto ante el Espanyol?.

A todos nos gusta ganar pero hay partidos que se dan así. Tuvimos 18 ocasiones y no quiso entrar ninguna, es una lástima porque el trabajo fue muy bueno.

¿Están pesando los resultados?

Bueno... se habla mucho de que tenemos margen con el descenso, pero yo soy ambicioso, todos lo somos y queremos ganar, cambiar esta dinámica y romper la racha y tirar hacia delante. Tenemos que centrarnos en trabajar y tratar de conseguir la permanencia cuanto antes sin fijarnos en los de abajo.

¿Los números no acompañan desde el cambio de entrenador, 1 punto de 15, esto puede provocar nervios?

Creo que no. Es cierto que los resultados no están acompañando pero también es cierto que desde el cambio de entrenador se ha visto un cambio en toda la plantilla, en la forma de jugar. Es de valorar lo que está consiguiendo el Gato, tarde o temprano van a llegar los goles y esos resultados que nos ayuden a sumar de tres en tres, a partir de ahí, con confianza, va a cambiar mucho la cosa.

Contra el Espanyol, el Málaga provocó 18 córners, 8 ocasiones claras de gol...¿Cómo no se consigue marcar generando tanto?

Mira, creo que si estamos dos días jugando el partido aún seguimos sin marcar... hay días que cuando no quiere entrar, no entra. Pero quiero quedarme con que es bueno que hayamos generado tantas ocasiones... 18 córners, muchas acciones claras de gol. Cuando entre la primera estoy seguro de que van a venir detrás muchos más.

¿Está echando de menos el equipo a una figura como Sandro?

Sandro venía haciendo muchos goles, era un referente para nuestro equipo, a todos nos gusta ver a los mejores jugadores sobre el campo, pero solo nos queda esperar a que se recupere, desearle una pronta recuperación para que vuelva ayudar al grupo. Si hubiéramos ganado nos habríamos ido con otra cara a casa porque hemos hecho un buen partido.

Ante el Espanyol jugó de pivote, pero el Gato le ha utilizado más en la media punta, ¿dónde se encuentra más cómodo?

Yo me siento cómodo estando sobre el césped. Me siento muy a gusto en cualquier posición dentro del centro del campo, ya esté Camacho por detrás o yo por delante, o Camacho y otro pivote y yo por delante, o yo con Camacho de pivote. El Gato nos da mucha libertad para movernos, la verdad es que creo que estamos haciendo muy buen trabajo en el medio del campo.

Cuáles son los ánimos en el vestuario después de otra derrota?

Es lo que vengo diciendo, jugamos bien y generamos ocasiones. El Gato nos dice que estemos tranquilos, que las victorias van a llegar, estamos todos convencidos de que nos van a llegar.