Míchel: "La pretemporada constará de tres partes y no durará más de seis semanas y media"

"El cuerpo técnico que yo contemplo es a Juan Carlos Mandía y José Vallejo. Son los que yo traje. Y lo demás es un aspecto del club", asegura

En la jugosa entrevista que Míchel ha ofrecido a La Opinión de Málaga el técnico analiza el pasado, el presente y también el futuro. Y lo más inmediato casi está ya a la vuelta de la esquina. El entrenador blanquiazul está muy motivado e ilusionado con el proyecto de la próxima campaña y desgrana algunos detalles de lo que será el próximo verano, la pretemporada malaguista.

"Nosotros nos estamos moviendo en una pretemporada que se divide en tres partes. La primera vamos a estar locales, por decirlo así. Luego tenemos un compromiso con la Liga, que hay que ajustar las fechas y los partidos. Y luego las últimas semanas. A mí no me gusta una pretemporada con más de seis semanas y media de trabajo, porque si no es una paliza y aburrida. La última parte de la pretemporada vamos a estar entrenando, yendo y viniendo pero con base en Málaga. Me gustaría más estar en Centroeuropa que ir a Sudáfrica, pero hay compromisos con el club que tengo que aceptar y valorar. Y que además sea lo menos nocivo posible para nuestra preparación", admite el técnico, que también desvela que llevará "más o menos siete u ocho" canteranos a la pretemporada.

Y es que la intención de Míchel es contar mucho con la cantera el próximo año. Ya apuntó en otra parte de la entrevista que quiere una plantilla corta, de calidad y con peso del filial. ¿Pero esa apuesta será real, porque de momento ha tirado poco de la cantera? "No es por justificarme pero es que tenemos 26 jugadores. Yo lo que quiero es que haya seis o siete jugadores de la cantera que estén a nuestra disposición. Que ojalá suban a Segunda B, para que el equipo esté en esa sintonía. Y tener en la plantilla a 22 jugadores, máximo 23 profesionales. Además ya hay dos o tres jugadores en el primer equipo, y mi primer cambio cuando llegué aquí fue un jugador de la cantera -Ontiveros, y en ese mismo partido también entró En-Nesyri-. No jugó en Leganés porque se lesionó. Los jugadores que estarán con nosotros tendrán un dorsal por encima del 25, pero lo que quiero es que estén cerca por si hay que tomar una decisión. Pero no podemos darle protagonismo si tenemos 26 ó 27 profesionales en la plantilla", recalca el entrenador, que insiste en la idea de una plantilla corta.

Por último, Míchel también fue cuestionado sobre su actual cuerpo técnico y si se verá modificado, ya que cuenta con un nutrido grupo de profesionales como consecuencia de haber tenido el primer equipo este año hasta tres entrenadores. "El cuerpo técnico que yo contemplo es a Juan Carlos Mandía y José Vallejo. Son los que yo traje. Y lo demás es un aspecto del club. Cuando yo vine, en las conversaciones sobre el cuadro técnico, no tenía opinión formada sobre la gente que había. El club me dio opción a liberarme de todo el que yo quisiera pero es una medida que no hago en ningún sitio porque me parece injusto. Trabajamos, vemos y el club tendrá que decidir. En la parte mía ya decido yo, seguro que Vallejo y Mandiá van a seguir. Y en la otra parte, el club debe valorar. Tendrá una opinión mía, pero debe valorarlo el club. Hay gente que me parece muy válida. Sé que hay mucha gente, pero en la mayoría de los clubes hay mucha gente trabajando alrededor del entrenador para darle información. Hay opiniones pero la decisión es del club. En las decisiones técnicas de alineación y jugadores, ahí decido yo. Pero en lo otro, Arnau va a tener mi opinión", afirma el entrenador sobre su equipo de trabajo del curso que viene.