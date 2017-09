Alerta roja en Martiricos

De mal en peor. El Málaga CF sigue cuesta abajo y sin frenos tras caer por tercer encuentro consecutivo en este arranque de Liga. Los de Míchel se vieron superado por un 1-3 por Las Palmas, que se adelantó sin apenas merecerlo al borde del descanso pero que fue muy superior en el tramo final del partido.

El conjunto blanquiazul no levanta el vuelo y ya están todas las alarmas encendidas cuando apenas se llevan tres jornadas. El Málaga todavía no ha sumado ni un punto en Liga tras caer contra tres rivales de su hipotético nivel (Eibar, Girona y Las Palmas) y se ve ya en la parte baja de la tabla y con sensaciones igual o peores que tras los dos primeros encuentros. Además, lo que le viene ahora por delante no es ninguna broma: Atlético, Valencia, Athletic y Sevilla.

El equipo no entró mal al partido. Se le vio con ganas de luchar cada balón, pero una vez más las deficiencias en ataque se hicieron notar. Bastón apenas entró en contacto con la pelota, una isla, y cuando le llegó no supo definir. Hoy sí tuvo un par de ellas para perforar la meta rival y las erró.

Pero el colmo llegó al filo del descnso. Las Palmas, sin hacer nada en toda la primera mitad, se iba al intermedio en ventaja tras el gol de Jonathan Viera después de un grave error de Luis Hernández en la salida de balón. No perdonó la estrella canaria y de nuevo tocaba remontar.

No pudo ser mejor el comienzo de segundo tiempo para alejar fantasmas y dar tranquilidad al equipo. Diego González empataba el choque tras una falta botada por Recio y quedaba toda la segunda parte para hacer el segundo, o al menos mantener la igualada.

Sin embargo, lejos de lograr la remontada, el Málaga se vino abajo yes vio superado por los insulares en el tramo final. Primero, Calleri ganaba la partida a González y batió con un cañonazo a Roberto y más tarde, en los últimos compases, Remy sentenciaba el choque.

Poco importó lo que ocurrió sobre el césped en el tiempo de descuento, la atención ya estaba centrada en la grada con la mayor parte del estadio pidiendo la marcha del jeque Al Thani, dueño de la entidad.

Así las cosas, el Málaga ya acumula tres derrotas consecutivas en el arranque, se encuentra en penúltima posición y el próximo sábado visita el Wanda Metropolitano para medirse al Atleti. Casi nada.