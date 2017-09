Al-Thani no echa más leña al fuego tras la derrota

El jeque Al-Thani ha roto esta mañana a primera hora su silencio después de la derrota malaguista de anoche ante Las Palmas. Había interés por conocer lo que el presidente y propietario del Málaga tenía que decir una vez que la afición le señaló a él como principal culpable de la mala situación por la que atraviesa el equipo. En ese sentido, Al-Thani no ha hecho referencia alguna a los cánticos del público contra su persona y más allá de eso ha mandado un mensaje de unidad y tratando de no echar más leña al fuego.



Así, el jeque ha culpado a la "mala suerte" para explicar la dura derrota de ayer (tercera consecutiva de la temporada), al mismo tiempo que ha mandado un mensaje de confianza al equipo y ha pedido disculpas. "Lo siento mucho por ayer, lo de anoche fue mala suerte, confío en que el equipo estará mejor pronto", ha comentado Al-Thani.





As a matter of fact this was an eye opener for me that we need to improve and action needs to take place. I promise I won't let you down!