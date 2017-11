"Esperemos que los goles vengan ahora uno detrás de otro"

El delantero blanquiazul truncó ayer al fin su mala racha goleadora con un tanto que sirvió para certificar la remontada ante el Deportivo de La Coruña. Un gol ha hecho mucho bien para él y para el equipo.

Borja Bastón resume el estado de felicidad que ayer alcanzó el malaguismo. Su gol es un canto a la esperanza, tanto para el equipo, que consiguió los tres puntos, como para el propio delantero, que comienza a sumar después de un arranque para olvidar. Ahora, como buen cazagoles, ya piensa en saborear el siguiente.

¿Partido soñado con remontada, victoria y con el gol del triunfo suyo?

La verdad que costó bastante, más de lo esperado, pero contento. Sobre todo porque el equipo ganó y era lo que esperábamos. Y gracias a Dios, pude ayudar al equipo con un gol.

¿Se le hicieron esos metros hacia la portería muy largos? ¿Qué se le pasó por la cabeza?

No, al revés, se me pasaron rápido porque tenía muchas ganas de marcar. En el momento que me vi delante del portero tenía decidido pegarle por encima y bueno, pues la suerte de que entró. Y contento. Estas cosas pasan muy rápido. Tenía en la cabeza marcar gol. Ha sido muy importante.

¿Qué significa para el equipo estos tres puntos?

Importantísimos. Era un partido vital para nosotros. Aunque queda mucha Liga sabíamos que si ganábamos nos volvíamos a enganchar para salir del descenso pero también que si perdíamos nos quedábamos un poco hundidos. Pero por suerte pudo darse la victoria y esperemos seguir así.

¿Y su gol?

Muy importante porque la verdad que lo he pasado mal, son momentos complicados cuando el equipo no gana y encima tú, que eres el delantero, no te llega el gol. Pero ante el Dépor se dieron los dos casos, que he marcado y que el equipo ha podido vencer.

¿Ha sido una definición de mucha calidad?

Tenía en la cabeza hacer eso, veía al portero que salía y mi intención era pegársela por arriba. Y bueno, por suerte ha entrado y ha servido para ganar.

Contra el Dépor ha sido otro partido épico...

La verdad es que está siendo una temporada complicada y sabemos que vamos a sufrir mucho. Ha sido así pero por suerte cayó de nuestro lado y tenemos que hacer más partidos así, con el público de nuestro lado que ha sido un punto a favor y muy importante.

¿Qué sintió al marcar de nuevo?

Sentí mucha felicidad por cómo iba el partido. Íbamos dos a dos y necesitábamos ganar. Ese gol ha servido para conseguir los tres puntos. Agradecer a todos mis compañeros el trato que me han dado en estos momentos, que no se pasan bien. Agradecer sobre todo el cariño que me han dado.

La afición está jugando un papel decisivo, ¿no?

Sí, la afición ha sido el punto a favor que hemos tenido para ganar el partido. Y darle las gracias por el cariño que estamos recibiendo. La situación no es la que esperábamos pero están siempre a nuestro lado.

¿Ahora que ha abierto la lata, ya no parará?

Esperemos que vengan ya uno detrás de otro.

¿Esta victoria es también un mensaje a los rivales?

Las sensaciones que teníamos nosotros durante la semana, los entrenamientos y los partidos es que no estábamos tan mal como para ir últimos y con cuatro puntos. Estamos más que vivos, vamos a demostrarlo y tenemos que demostrarlo.

Va a ser una año de mucho sufrimiento, ¿no?

Sí, lógicamente no se ha empezado como queríamos. Pero sabemos que si hacemos las cosas bien como ante el Dépor pasaremos menos apuros.

¿Firma la salvación aunque ya no marque más goles?

Claro, lógicamente al final todos miramos por el bien del equipo. De todas formas no me quieras frenar ahora que he empezado a meter goles. Pero sí, lo importante es el equipo.