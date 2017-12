Míchel ofrecerá hoy mismo la lista de convocados donde previsiblemente estará Diego Rolan, aunque podría repetir once

El fútbol no entiende de épocas ni de fechas señaladas. Así que poco importa que la Navidad esté a la vuelta de la esquina o que el conjunto blanquiazul tenga una deuda con su afición que podría saldar esta noche antes de cerrar el 2017. Porque hoy, en el derbi andaluz que pone el cerrojo a La Rosaleda en los últimos 12 meses, el Málaga acude con prisas y con la gran necesidad de seguir sumando. Pero se da la circunstancia de que también se mide a un rival en horas bajas que llega con el agua por los tobillos y que no quiere permutar su puesto con los blanquiazules. Un derbi de necesitados para cerrar el 2017 que puede definir también el inicio del 2018.

Ni que decir tiene que no ha sido un gran año para ninguno de los dos equipos, pero Martiricos y su afición tienen la oportunidad de dar carpetazo a un año para olvidar recuperando la senda de la victoria. Hay preparado, como viene siendo habitual, recibimiento especial y cariño por parte de la marea blanquiazul a sus jugadores. Y los de Míchel quieren seguir con esa racha que les ha hecho puntuar en casa en los tres últimos compromisos disputados, pero dejando en el olvido el último partido de locales, donde empataron sin goles contra el Levante.

Ahora el Málaga CF parece otro tras ganar en Anoeta. Y crecer por medio de las victorias siempre es más sano y divertido. El Málaga no jugó bien en San Sebastián, pero volvió a dejar su portería a cero y consiguió un triunfo esperanzador. Fueron sus primeros puntos lejos de casa y un buen punto de partida para cambiar las tornas.

No en vano, el Málaga del último mes y medio, donde ha cosechado 10 puntos, nada tiene que ver con el que arrancó la temporada. Tampoco el Betis, que está viviendo la vida totalmente opuesta a la que vive el equipo boquerón. Los de Setién empezaron el curso como una de las revelaciones, siendo la cara amable del la Liga. Pero de un tiempo a esta parte no saben otra cosa que perder. Se han desinflado y en La Rosaleda se espera que no vuelvan a inflarse por el momento.

El partido, como se suele decir, es de seis puntos ya que a día de hoy ambos equipos son rivales directos. O al menos el Málaga pretende serlo del Betis y no quiere que se escape. Si los de Míchel vencen, se ponen a tiro de piedra de los de Setién -cuatro puntos-. En caso contrario, la distancia parecería todo un mundo. De ahí la gran importancia del duelo de esta noche.

Un partido donde Míchel ha querido esconder sus cartas, al menos hasta la mañana de hoy. El técnico malaguista ofrecerá la lista de convocados, pero todas las miradas estarán puestas en si Diego Rolan entra entre los 18 hombres que lucharán por cerrar el curso en Málaga con triunfo.

El uruguayo parece que será de la partida, aunque queda saber si lo hace de inicio o no. El resto del once parece claro y será similar al que ganó en Anoeta. Continuidad con el buen trabajo es el mejor premio. En el Betis, Setién incluyó finalmente en la convocatoria a Javi García, uno de los nombres del pasado verano en clave blanquiazul. No estarán ni el mexicano Guardado ni Boudebouz.