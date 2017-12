El jeque reaparece: "Míchel y los jugadores volverán más fuertes"

Abdullah Bin Nasser Al-Thani, dueño y presidente del Málaga CF, ha aprovechado las fiestas navideñas para romper su silencio a través de las redes sociales para referirse al equipo. El jeque, que llevaba una etapa menos activo en las redes después de varias recomendaciones por parte de su entorno, quiso hacer un paréntesis en su nueva política de comunicación para mandar un mensaje tranquilizador a la afición.

Así, el catarí aprovechó que un aficionado le hizo saber su preocupación por la dinámica del equipo para escribir esto: «No os preocupéis, nuestro entrenador y los jugadores regresarán más fuertes».





Do not worry I know our coach and our players they will return more strong ????