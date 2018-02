Lacen, Success y Lestienne, los últimos reclutas para obrar el milagro

El Málaga CF ya ha terminado de presentar a sus últimos reclutas para intentar de conseguir el casi imposible reto de la salvación. Ha sido en una presentación conjunta, donde Medhi Lacen, Isaac Success y Maxime Lestienne han expresado sus primeras sensaciones como malaguistas. Una puesta en escena en la que han abogado por el trabajo individual y colectivo, y también por la salvación, donde aseguran que aún hay tiempo.

El mediocentro argelino llega desde con la carta de libertad tras su paso por el Getafe. Lacen está contento en estos primeros días de trabajo en Málaga. "Todo bien. Estoy contentísimo de estar aquí. Sabemos de la dificultad cuando vinimos aquí, pero tenemos la esperanza de que el equipo se salve. A partir de ahora trabajo, trabajo y trabajo. Y esperamos que lleguen los resultados", dijo en primera instancia.

Para el mediocentro es una nueva oportunidad de demostrar su valía. "A nivel personal, sí. He tenido la suerte de jugar casi siempre toda mi carrera, menos este año. Para mí es un momento bueno para intentar jugar. Y si no juego, aportar desde fuera. He vivido situaciones como estas muchas en mis equipos. Aportaré desde fuera. A nivel personal es una alegría y un reto".

Cuestionado sobre cómo ha visto al equipo a su llegada, Lacen ha sido claro. "A nivel de calidad, de jugadores y de plantilla, la clasificación marca una cosa diferente. Creo que hay más calidad aquí que en el Getafe. Pero ellos van muy bien. Lo que puedo aportar es trabajo y experiencia. Voy a intentar ayudar. He salido desde dentro y desde fuera. Estamos en el mismo barco todos, es una situación muy complicada. Hay que ir a muerte con todos los que jueguen. Apoyarse y salvar la categoría".

El africano ya ha vivido situaciones similares en su carrera. "La esperanza la tenemos que tener nosotros. Para ver todo de una forma diferente hay que ganar partidos, meter goles y coger confianza. Pongo el ejemplo del Eibar. Hace unos meses estaba en la zona baja y al final mejoró con siete partidos sin perder. Es lo que tenemos que hacer".

Por su parte, Success también ha apostado por el trabajo colectivo para encontrar el camino de la victoria. "Me siento muy bien. Voy a intentar apoyar al máximo al equipo. En estos primeros días todo ha ido bien".

En el plano personal, el nigeriano también piensa en el grupal. "Estoy aquí para aprovechar esta oportunidad por mí, pero primero quiero ayudar al equipo. Pero si lo hago bien puede ser una ayuda al equipo,. A ningún jugador le gusta estar en otra categoría y nos gustaría mantenernos en Primera. Si conseguimos la salvación será mejor para todos a nivel profesional".

"Pienso que desde que llegué hay un buen equipo, están trabajando duro. No están felices por la situación del equipo. Trabajamos pero el fútbol tiene esto, los resultados de momento no llegan pero esperamos trabajar como equipo, no desanimarnos y esperar dar la vuelta a la situación", dijo el atacante.



De los tres, el único que ha jugado hasta la fecha es Success. "No es fácil salir 15 minutos, intentar cambiar la situación. Pero es una oportunidad. Pude sentir el nivel competitivo. Estoy trabajando muy duro. Quiero mejorar mi condición física para ayudar. Estoy muy ilusionado, espero más minutos y mejorar mi nivel físico y competitivo".

Y el jugador cedido por el Watford también vivió una situación similar con final feliz en Granada. "Fue una situación en Granada similar. Tenemos que intentar confiar, crecer como equipo. Pienso que no hay ningún equipo que no podamos derrotar. Tenemos que creer en nosotros mismos. Si hacemos 90 minutos perfectos nos hará crecer y tener más confianza".

Por último, Lestienne también fue cuestionado en su puesta de largo, unque el belga -que habló en francés- no se explayó tanto como sus compañeros. "Está la situación difícil. Voy a aportar todo lo posible para intentar salir de la zona de descenso", dijo en primera instancia.

Su llegada es una nueva oportunidad para él. "Es un desafío pero contamos con un buen equipo y buenos jugadores. No será un problema".

El extremo belga asegura que se ha "encontrado con un buen equipo, todos contribuyen. Quiero ayudar con mi velocidad". "Estuve un año y medio en Rusia, pero no empecé bien. Espero darlo todo para salvar al equipo, esa es la intención", sentenció.

Por su parte, Mario Husillos también fue cuestionado en la presentación. Primero por Lestienne, del que en su día apuntó que fue una gran oportunidad. "Obviamente un jugador de las características de Maxime, por su calidad, pocas veces puede relacionarse con un club como el Málaga. Sólo cuando hay situaciones en su trayectoria, como que lleva un tiempo sin competir en el Rubin. Esperamos que sea él mismo. Esperamos ver al Lestienne que hemos visto y que otros clubes ya le han visto. Creo que podemos darle un sitio y un lugar para que vuelva a ser. La noticia buena es que viene él, la menos buena es que viene sin competir. Esperamos darle el sitio", dijo sobre el belga.

Además, Husillos fue cuestionado sobre la continuidad de los tres fichajes, aunque sólo aseguró la del mediocentro argelino. "Lacen tiene contrato más años con el club -una renovación automática si disputa pocos partidos-. Va a seguir con nosotros seguramente. Con el resto no tenemos opciones. Seguramente estaremos encantados si se dan las circunstancias. Opciones firmadas sólo con Lacen", finalizó.