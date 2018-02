Un mes con José González al frente

Un mes en el mundo del fútbol puede dar para mucho o para muy poco, según se mire. Lo cierto es que el pasado 13 de enero, era anunciado como nuevo entrenador malaguista José González. Un nombramiento con cierta sorpresa ya que el gaditano no entraba en las teóricas quinielas, pero que se dio pocas horas después de la destitución de Míchel como técnico malaguista, tras caer la noche antes en Getafe. Desde entonces, el Málaga CF ha sufrido una metamorfosis interruptus, ya que la situación sigue siendo la misma. El problema es que el tiempo ha pasado y no ha mejorado, por lo que también se podría asegurar que su estado es más crítico si cabe.

José González, en un mes al frente del equipo, ha conseguido mejorar levemente la parcela defensiva del Málaga CF, no ha conseguido ganar ni uno de los cuatro partidos que ha dirigido y tampoco ha podido paliar el déficit goleador que tiene esta plantilla. El conjunto blanquiazul sigue a siete puntos de la zona de permanencia, la misma distancia que cuando él aterrizó. No ha podido el gaditano revertir la herencia que le dejaron.

Once tipo

Hasta ocho jugadores han repetido en los cuatro onces iniciales

José González no ha revolucionado el equipo. Al menos en lo que se refiere a jugadores y onces iniciales. El técnico apostó desde su llegada por un nutrido bloque que ya venía jugando a las órdenes de Míchel. Y lo ha mantenido pese a que los resultados no se han visto mejorados. El técnico mantiene toda su línea defensiva intacta y sólo ha movido el equipo en ataque, con la llegada de los «nuevos». Hasta ocho jugadores han repetido en el once de González en las cuatro jornadas que el gaditano lleva por ahora en el banquillo.

Dos puntos

Los números no salen y sólo ha cosechado dos puntos de 12 posibles

El bagaje numérico invita poco al optimismo para el Málaga CF. Si se esperaba un revulsivo en busca de puntos, de momento no se ha cosechado. El técnico malaguista acumula dos puntos de doce posibles. Dos empates -ante Eibar y Girona- que no lo han sacado de ser el colista de Primera. De hecho, el Málaga sigue a la misma distancia de la permanencia -7 puntos- que cuando González llegó la banquillo malaguista. La diferencia es que con cuatro jornadas menos para intentar salvarse.

Mejoría defensiva

El Málaga defiende mejor, pero sigue encajando goles

En lo que sí parece haber mejorado el Málaga CF es en consistencia defensiva. El equipo blanquiazul concede menos ocasiones a sus rivales, aunque en sus cuatro partidos ha encajado gol en todos menos contra el Girona. El conjunto blanquiazul tiene una media de la temporada de 11,8 remates recibidos por partido. En los últimos cuatro, tiene una media de 10,5. No es un cambio drástico al respecto, pero la sensación es que está más atento.

Sistema

El 4-4-2 es innegociable vaya ganando o perdiendo

José González lo tiene claro y su sistema es casi inamovible. Desde que aterrizó así lo expresó. Y de momento casi no se ha visto otra variante táctica. Los cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros -sólo en esta última ocasión salió con dos puntas natos- está siendo su sistema de cabecera. Contra el Atlético intentó buscar una variante, pero la lesión de Lacen la truncó.

Jugadores

Ha utilizado ya a 21 jugadores de los 26 que tiene en plantilla

Pese a que cuenta con ocho jugadores que son fijos, el técnico ya ha probado a buena parte de su plantilla. Incluso jugadores que ya no están, como Mula, han jugado a sus órdenes. De los fichajes invernales han jugado todos menos Lestienne. Pero las malas condiciones físicas en las que han llegado algunos de los fichajes en enero impiden que su rendimiento sea inmediato. Salvo en la delantera, donde busca más recursos, el resto de jugadores son prácticamente los mismos una semana sí y otra también.





Déficit ofensivo

Sólo un gol a favor en cuatro jornadas disputadas

El mayor déficit del Málaga continúa siendo el gol. Y no hay visos de acabar con esa sangría. La llegada de José González al banquillo no ha cambiado la motivación malaguista para marcar goles. En cuatro partidos, el bagaje es de sólo uno marcado. Por lo que la suma de puntos es evidente que sea tan reducida. El Málaga ha fichado en el mercado invernal, pero sigue sin encontrar el camino del gol.





Sin fortuna

Cúmulo de las malas acciones que condenan al equipo

Lo cierto es que el Málaga tampoco está teniendo fortuna en momentos puntuales. El gol encajado con el Atlético nada más arrancar el partido, la lesión de Lacen justo cuando había hecho el tercer cambio, el gol en el último suspiro de Halilovic en Las Palmas, las ocasiones falladas, la expulsión del Chory contra el Girona, la de Kuzmanovic en Eibar... De las cuatro últimas jornadas, sólo en Las Palmas pudo acabar con once jugadores en el campo. El Málaga no tiene fortuna, pero tampoco la está buscando.