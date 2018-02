Chory Castro: "Mi cabeza está en la salvación"

Chory Castro pasó ayer por sala de prensa y el jugador uruguayo analizó la situación del conjunto blanquiazul. «Mi cabeza está en la salvación. Hay varias temporadas en las que he peleado por no descender, pero me he podido mantener en Primera División con los equipos en los que he estado. Esperemos que este año no sea la excepción. Hasta que las matemáticas den vamos a pelearlo. Los equipos que marcan la zona de descenso nos están dando la oportunidad para pelarlo», apuntó el charrúa.