José González: "Si nos pitan un penalti lo tira el que yo diga"

José González, entrenador del Málaga CF, ha reconocido en rueda de prensa que la lucha por la permanencia va a ser cosa de cuatro equipos (Levante, Las Palmas, Deportivo y Málaga). "Puede haber alguno de última hora al que se le haga larga, pero parece que se va a quedar en cuatro equipos. El resultado de ayer (la derrota del Levante ante el Betis) nos hace seguir vivos, si ganamos podemos cambiar esta dinámica. Todos pensamos que estamos cerca de ganar. Lo de mañana es especial, es un derbi, parece que me repito pero parece que es la historia de siempre lo que nos está pasando", ha dicho en rueda de prensa.

En todo caso y pese a que sigue sin conocer la victoria, el gaditano asegura que en el partido contra el Athletic se vieron cosas positivas y negativas. "No sé qué calificación tuvo Kepa, fue el mejor. Que el portero rival seal el mejor ante el colista dice mucho. Pero cometimos tres errores clave, el segundo se nos repite. Y el tercero el del penalti, no nos lo podemos permitir, un equipo profesional no se puede permitir estos errores. El pan del pobre es el balón parado".

Sobre la polémica del penalti errado de En-Nesyri, José fue claro y aseguró que si ante el Sevilla le pitan una pena máxima a favor él será quién elija lanzador. "El que yo diga. No soy amigo de las listas. Tú puedes poner el primero, el segundo y el tercero, ¿pero si entra un jugador desde el banquillo que lo tira mejor que los demás? Soy amigo de decidir en el momento quién lo debe tirar. Hubo un error grave y lo hemos pagado, si lo mete no pasa nada, un chaval joven fantástico que mete dos goles. a la gente joven hay que perdonale esas cosas".

Tras el duelo ante el Athletic el míster ha incidido en el vídeo para corregir errores, con sesiones maratonianas delante del monitor. "Estudiamos todo, trabajar con convencimiento pleno. Ayer estudiamos el partido del Athletic para corregir errores y hoy hemos visto cortes del Sevilla para conocerlo en profundidad. Hemos incidido en la estrategia defensiva y mañana lo recalcaremos, son errores que nos están haciendo mucho daño".

Y una vez más se ha deshecho en elogios hacia la afición, y ha puesto como ejemplo a Juan Antonio, el aficionado invidente de Ronda que se ha hecho viral por su entrega a los colores malaguistas. "Se lo recalcamos, el apoyo de la afición es una pasada, es permanente. El otro día le dimos una pequeña luz y daba gusto verla. Todo los días tenemos ejemplos, el chaval invidente de Ronda que viene a vernos le da un pellizco al futbolista. Nos da energía, nos debemos a unos colores y una afición que nos está dando ejemplo constantemente".

El técnico ha citado a 20 hombres a expensas de lo que suceda con En-Nesyri, pendiente de la decisión de Competición sobre su expulsión en San Mamés. El gaditano desea que le quiten la primera amarilla. "Lo deseo, confiar ya es más complicado. Es la primera, no lo toca para nada, la simulación de Íñigo es evidente, no hay ni falta, espero y quiero que se la quiten".

En todo caso, el entrenador tiene dudas en la convocatoria final y ha puesto de ejemplo a la entrega de Borja Bastón, ausente durante los últimos partidos por decisión técnica. "Tengo dudas, necisto darle más vueltas a la cabeza. Borja Bastón está entrenando fenomenal, otro jugador en sus circunstancias podría bajar los brazos. Está demostrando que quiere jugar, y espero que si le toca jugar la agente le arrope. Está llamando a la puerta".

También ha individualizado en la figura de Juanpi Añor, que regresa a una convocatoria después de varias jornadas sin contar. "Juanpi vuelve a la lista, si estuviéramos en otras circunstancias seguro que sería titular indiscutible en este equipo, pero hemos optado por otro tipo de fútbol y tiene que adaptarse".

Por último, sobre el Sevilla, José González espera rotaciones y cree que la clave va a ser que no consigan profundizar. "Ellos llevan un once muy repetido, con las tarjetas tienen que hacer cambios, tienen bandas profundas, nosotros también tenemos bajas. La plantilla del Sevilla es muy amplia. Espero un Sevilla que toca y que tiene mucha confianza con el balón, es un equipo grande. Espero que no tengan profundidad".