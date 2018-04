El Unicaja, con el Málaga CF

Málaga CF y Unicaja son clubes hermanos. Las banderas del deporte malagueño. Separados pero unidos, desde Los Guindos se ha sentido también el duro varapalo que supone el descenso del Málaga CF a la Segunda División. El presidente del Unicaja, Eduardo García, quiso mandar un mensaje de apoyo al club de Martiricos y a la afición malaguista este viernes al mediodía.



"Cualquiera puede pensar lo contrario, pero no. Yo lamento enormemente que una ciudad como Málaga, que tiene una afición extraordinaria, no sólo por el baloncesto, sino que también en fútbol. Que lo ha demostrado en todos estos años se quede sin un equipo en Primera División, que es donde tiene que estar. Lo lamento por el Málaga CF y por todos sus aficionados que han seguido fielmente al club. Lo lamento y espero que pronto, a la vuelta de un año, estemos celebrando el ascenso", explicó Eduardo García.



También Joan Plaza, a través de un vídeo enviado por el Unicaja, quiso mandar un fuerte abrazo y lanzar palabras de apoyo a la afición blanquiazul. El propio Plaza ha estado en varias ocasiones este curso en La Rosaleda. "Más que nunca hay que volver a Primera División y seguro que la gente de Málaga no le va a dar la espalda. Forza Málaga por siempre".