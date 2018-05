Parte de la plantilla dio explicaciones a la afición

Terminó el último partido del Málaga CF en la temporada, pero parte de la afición no se quiso marchar. Querían explicaciones, interactuar con una pata de la mesa que ha llevado al club blanquiazul a caer a Segunda. Y al grito de «Si no sale el equipo, no me voy de aquí», aguantaron casi media hora. Incluso llamaron «cobardes» a los jugadores, que finalmente decidieron salir a dar explicaciones a los aficionados. Concretamente se dirigieron a la Grada de Animación, donde se encuentran algunas de las peñas más representativas del Málaga CF.

El primero en acudir fue Juankar, que aunque no ha tenido ficha en este tramo final de la temporada, es un jugador más del equipo. Luego salieron el grueso de malaguistas, capitaneados por Recio. El malagueño se acercó a charlar con los aficionados. Rosales, Iturra, Andrés Prieto, Keko, Chory Castro, Rolan, Ricca, Ignasi Miquel, Samu, Luis Hernández y Alberto Bueno.

Estuvieron charlando con los aficionados del Fondo Sur 1904 a lo largo de diez minutos. Luego enfilaron la vuelta a vestuarios. Algunos saludaros a otros aficionados repartidos por el estadio, pero las caras largas mostraban el sentir.

Y bajo el cántico de «volveremos, volveremos», se cerró el curso y todo lo que ha rodeado a un año desastroso. Fue el último detalle de una temporada para el olvido. El último renglón de un Málaga que fue de Primera.