Caminero no empezará desde cero

La palabra nuevo arrastra una serie de cargas que no siempre son positivas. José Luis Pérez Caminero le quitará el precinto a su cargo mañana lunes, cuando desembarque en Málaga y haga su puesta de largo ante la prensa. Pero no todo tendrá el olor a novedoso, porque el ya director deportivo no empezará desde cero su trabajo en Martiricos. El hecho de que continúen varios integrantes de la dirección deportiva saliente ya es una ventaja para el trabajo de campo que el ejecutivo madrileño tiene que hacer. Un avance importante en una situación donde el Málaga CF no puede perder nada de tiempo.

Así, Caminero recogerá la herencia que le deja Mario Husillos, aunque en su poder de decisión estará si desea utilizarla o partir de cero. El nuevo director deportivo llegará con ideas nuevas, con la mente despejada y también con la intención de configurar un proyecto para el ascenso. Pero podrá aprovechar el trabajo que se viene gestando en la sala de máquinas del Málaga CF desde hace meses. Un punto de partida importante, ya que el trabajo de scouting ya está elaborado y perfectamente documentado.

Desde que arrancó la segunda vuelta del campeonato pasado, la secretaría técnica ha hecho especial hincapié en el mercado de Segunda División. Es por ello que hay una abultada carpeta con informes de todos los jugadores de la categoría de plata, sus contratos, sus opciones de poder recalar en el Málaga y sus cualidades.

Lo cierto es que el mundo del fútbol también suele ser receloso. Y los cambios de «cartera» suele conllevar también limpieza. Sin embargo, no fue el caso cuando Husillos salió la última vez, donde dejó todo su trabajo al equipo de Francesc Arnau, ni tampoco lo es ahora. De hecho, el argentino ha dejado dicho en el club que se le facilite al nuevo ejecutivo todo el trabajo realizado en los últimos meses. E incluso incidió en que si hacía falta su presencia en las oficinas de Martiricos para facilitar el traspaso de poderes, estaba abierto a hacerlo.

Además de informes de jugadores, el argentino también ha dejado encauzadas varias operaciones que jugadores de interés. Y es que hay que recordar que el conflicto entre Husillos y Al-Thani arrancó a comienzos de mayo, cuando la planificación para Segunda División ya estaba en marcha. Es decir, que para entonces ya se habían negociado e iniciado varias operaciones con jugadores para recalar en Martiricos. Aunque no han trascendido nombres, ahora deberá ser Caminero el que decida si continúa y finaliza estas negociaciones o si las deja pasar y apuesta por otros caminos.

Es decir, que aunque el Málaga CF aterriza relativamente tarde en su planificación, ya tiene camino recorrido, aunque condicionado por los gustos y las situaciones planteadas por la anterior dirección deportiva.

Grupo de trabajo



Caminero también deberá decidir sobre su grupo de trabajo. Y es que la entrada de Juan Rodríguez en el club podría no ser la única, ya que tras tres salidas -Claudio Carsi, Fendi y Mario Husillos Júnior-, el club ha perdido efectivos en esa parcela.

Pero el ejecutivo también deberá decidir en las próximas fechas qué destino busca para el grupo de trabajo que continúa tras la salida de Mario Husillos. En la secretaría técnica sigue Manolo Gaspar, que ya ejerce como secretario técnico a la espera de que se oficialice su cargo con el nuevo «jefe» en las filas. Pero también siguen Martín Viberti, entre otros, que ejercen funciones de ojeadores. En principio no hay previstos cambios en sus estados. Caminero quiere ver cómo trabaja el equipo que ahora dirige Gaspar antes de cualquier decisión. En cualquier caso, el perfil que podría desembarcar es el de gente malagueña y malaguista que ya conoce la casa.