La Fiscalía pide extraditar a Carlos Fernández al tener una causa sin prescribir

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que asegura que no habrían prescrito los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento público de los que venía siendo acusado el exedil del PA en Marbella Carlos Fernández en el marco de un procedimiento instruido en el Juzgado Central de Instrucción número 2, por lo que solicita al tribunal que pida su extradición a las autoridades argentinas, donde ha pasado los últimos diez años huido de la Justicia.

Carlos Fernández huyó en junio de 2006 mientras hacía el Camino de Santiago junto a su hermano. Salió por Portugal, cogió un vuelo que hizo escala en Brasil y entró a Argentina por el aeropuerto de Ezeiza. Su hermano, Antonio Fernández, explicó que se debió a un "acto reflejo", ya que el exportavoz del PA en Marbella comprendió que todos los que declaraban ante el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya contra la corrupción urbanística y política en la ciudad, "acababan en la cárcel". Hace unos días fue arrestado por la policía argentina en la provincia de San Juan y está en la cárcel a la espera de ser repatriado. Su hermano y abogado entiende que todos los delitos han prescrito en las diferentes causas y remarca la inocencia de su familiar en todas y cada una de las piezas.

En el escrito, el fiscal explica que el 25 de febrero de 2009 se acordó la apertura de juicio oral en el marco del procedimiento D. P. 100/03, "resolución que afectaba a Carlos Fernández, al estar acusado por el ministerio fiscal de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, demandándosele, además, en concepto de responsabilidades civiles 7,84 millones de euros".

Posteriormente, indica la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al no ser "habido el domicilio que constaba en el procedimiento, se interesó por el fiscal, y así se acordó, la busca y captura y, para el caso en que no fuere habido, se declarase en situación de rebeldía". Así, se expidieron las correspondientes órdenes a la policía y el 14 de septiembre de 2009 fue declarado rebelde. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, el 8 de febrero de 2013, decretó su busca y captura y lo declaró rebelde el 24 de enero de 2014. "Considerando los delitos que se le imputan en el escrito de acusación presentado y no habiendo transcurrido los plazos de prescripción en el artículo 131 del Código Penal ni la vigencia de la requisitoria internacional, se interesa que se curse la correspondiente solicitud de extradición a las autoridades argentinas, con objeto de poner a disposición de los tribunales españoles al acusado y proceder a su enjuiciamiento", dice el fiscal.

Durante estos diez años, se ha dicho que Carlos Fernández estuvo en Túnez y Marruecos, se le vio cenando en Argentina, en concreto en un restaurante de Buenos Aires y se especuló con que participaba cada Nochevieja en la fiesta de disfraces que un poderoso hombre de negocios anglo judío daba en su residencia marbellí, aspectos que rechazó su hermano en una entrevista con este periódico.

En Argentina, Carlos Fernández se ha dedicado al coaching profesional, asesorando a políticos y deportistas y apareciendo en programas de radio. No se ha expuesto pero tampoco se ha escondido. Se operó la nariz, según su hermano, por un problema de alergia. Allí se ha casado y ha tenido dos hijos. Su familia sí lo ha visitado en Argentina. A partir del 20 de abril, al ver que se podría tardar bastante en que muchos juzgados declararan prescritas las causas, se decidió ir dando cierta información al entorno íntimo de Carlos Fernández, de forma que eso trascendió a la policía, que lo vigiló y finalmente lo detuvo. Según Antonio Fernández, no le pusieron esposas. Los cálculos son que en diez años todos esos delitos en varias causas habrían prescrito, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional no lo entiende así y ya ha pedido que se le extradite y sea juzgado aquí.