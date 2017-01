"El astra refleja lo que quiere Opel para el futuro"

Para Jiménez, al frente de Autopremier Costa, el 2016 ciera con más de 350 vehículos nuevos vendidos. Creo que estamos por muy buen camino, se atreve a trazar un futuro halagüeño.

¿Cuál es el balance que hace para el 2016?

Para Autopremier Costa ha sido un año muy bueno. Abrimos a mediados del 2014 y el 2015 estuvimos con el ajuste del equipo. El 2016 nos ha permitido mejorar a nuestra marca en penetración de ventas. Los niveles de calidad están siendo muy altos, y el volumen alcanzado nos hace pensar que el trabajo realizado ha sido realmente bueno. Son más de 350 unidades nuevas vendidas cuando, en realidad, somos muy jóvenes aún. Creo que estamos en el buen camino

Opel aparece siempre en lo más alto en cuanto a ventas.

¿Cree que se ha tocado techo?

No, no ha tocado techo. Veremos un 2017 con mucho lanzamiento de producto en segmentos que ahora no tenemos y eso nos dará ventas incrementales. Serán siete lanzamientos a lo largo del año que tiene que mejorar la posición de Opel, que hasta Noviembre está siendo líder del mercado. La marca ha afrontado una remodelación de gama al completo.

¿Está satisfecho con el resultado?

El resultado es fantástico. Pongamos por delante al Astra. La opinión de los clientes, las comparativas de producto, la tecnología... todo resulta increíble. Además, Onstar cierra el círculo y nos posiciona como una marca a tener muy en cuenta. Si se tuviera que quedar con un modelo que considera el mayor salto en relación con su predecesor, ¿cuál sería? Seguramente, el Astra. Es el reflejo de todo lo que quiere Opel para el futuro: belleza, economía, tecnología. Tendremos que ver el Insignia en 2017, seguro que nos sorprende.

Siempre se habla de la fiabilidad alemana. ¿En qué cree que se refleja en Opel?

En la calidad de los materiales y en el diseño inteligente. Creo que la fiabilidad alemana nos lleva a un coche que está bien hecho. Desde los acabados y la estética, pasando por el comportamiento. Puede ser que en ningún factor sea la mejor, pero en el conjunto el nivel es muy alto.

Autopremier celebró a principios de mes unas jornadas especiales con precios reducidos. ¿Cómo ha sido su experiencia con este tipo de eventos?

La experiencia es muy buena. Se trata de seleccionar clientes de nuestra base de datos y ofrecerles unas condiciones muy especiales durante 3 dias, sólo para ellos. El resultado ha sido increíble y creo que el mayor beneficiado es el consumidor. Es verdad que en un sector maduro como el nuestro, la sensación de oferta especial es permanente. Pero lo hemos hecho y anunciado sólo a nuestra base de datos, sin publicidad.

¿Cuál es la clave para sobrevivir en el día a día? ¿Los márgenes son cada vez más estrechos?

Los márgenes bajos es consecuencia del altísimo nivel de competencia que hay en el mercado, no podemos despistarnos: cliente, cliente, cliente. No nos conformamos con la satisfacción, queremos clientes entusiasmados.

¿Cómo afronta el 2017? ¿Qué nos puede adelantar tanto a nivel de marca como a nivel de concesionario?

A nivel de marca, ya lo he comentado, esperamos muchos lanzamientos en lo que a ventas se refiere. A nivel de concesionario, estamos inmersos en un nuevo reto que es la compra de otro concesionario Opel. Esto nos llevaría a un tamaño de aproximadamente 800 coches nuevos año. Hasta aquí puedo contar.