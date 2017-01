El instituto de la Concepción registra nuevas grietas mientras llegan las ayudas de la Junta

El instituto Manuel Romero de Villanueva de la Concepción, localidad enmarcada en la comarca de Antequera, sigue registrando nuevas grietas y desperfectos mientras espera que lleguen las ansiadas inversiones de la Junta de Andalucía en este sentido. Y es que desde 2013 no se ha actuado en el centro educativo, año en el que, a través del Plan OLA del Gobierno andaluz, se pudieron solventar algunos problemas relacionados también con grietas y con las instalaciones deportivas.

Sin embargo, las actuaciones no sirvieron para cortar de raíz las deficiencias que en poco tiempo volvieron a quedar patentes. Las aberturas en las paredes del instituto aparecieron de nuevo y, según explica la directora, Fina Castro, en la actualidad las puertas no encajan y las ventanas no cierran completamente, con el perjuicio que ello provoca sobre todo en la época de invierno. Incluso, desde el propio centro educativo han hecho arreglos temporales y en ningún caso sofisticados para intentar aminorar las deficiencias, cuya solución llevan reclamando desde hace 4 años. Castro asegura que hasta el momento no se ha actuado por falta de recursos económicos de la Administración regional.

De igual forma, la máxima responsable del instituto Manuel Romero indica que el problema no está en las paredes, ni en las instalaciones, sino que este se encuentra en el terreno, el cual sufre movimientos de tierra que son los que provocan los desperfectos que a día de hoy pueden verse en las distintas dependencias del edificio de Villanueva de la Concepción. «Tanto en las aulas como en los pasillos siguen apareciendo grietas nuevas que van agrandando», explica Castro, que asegura que en alguna ocasión se han llegado incluso a desprender partes del enlucido de las paredes.

«Es muy necesario que se hagan las actuaciones, ya que también estamos sufriendo ahora goteras en la primera planta y tenemos que poner cubos para que no se moje el suelo», manifiesta la directora.

Por su parte, el alcalde del municipio, Gonzalo Sánchez, viene reuniéndose de manera frecuente con los responsables de la Junta de Andalucía para tratar el problema del IES Manuel Romero de la localidad. En este sentido, el propio regidor confirma que el Gobierno andaluz ya ha consignado en su presupuesto del presente año 2017 una partida destinada al arreglo de la infraestructura educativa dañada en Villanueva de la Concepción. De igual forma lo ratificó el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que confirmó que las cuentas recogen una cantidad en este sentido.

Así, Sánchez explicó que el proyecto para la reforma del centro ya está realizado y cuenta con toda la documentación. Tan solo restaría llevar a cabo la licitación de las obras para posteriormente proceder a su contratación. Los plazos que se vayan estableciendo en este sentido determinarán el momento del inicio de unas obras que tanto necesitan alumnos y profesores.

