La Guardia Civil interviene un helicóptero abandonado en Faraján

Agentes de la Guardia Civil han intervenido un helicóptero que encontraron abandonado en una finca situada en el término municipal de Faraján. El hallazgo se produjo este fin de semana y los agentes han abierto una investigación para determinar cómo acabó el aparato en la citada finca y su origen.

El helicóptero hallado estaba pintado de negro y además no tenía ni matrícula ni documentación, según ha publicado este lunes el periódico digital Diario de Ronda. La Guardia Civil, indica el diario, ya han hablado con el propietario de los terrenos donde fue encontrado el aparato y éste les ha comunicado que no sabe cómo acabó el helicóptero allí.

A la espera de aclarar la procedencia de la aeronave, la benemérita mantiene en un depósito el helicóptero, sobre el que pesa una infracción administrativa por no tener la documentación necesaria. Aunque no se sabe cuál era el cometido ni el destino del helicóptero, no es la primera vez que se encuentran este tipo de aparatos en la Serranía de Ronda, por donde sobrevuelan aeronaves que algunas redes utilizan para el transporte de drogas entre la Costa del Sol y otros puntos de la comunidad y del norte de África.