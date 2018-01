Tomás Rueda Gaona: "En la Sierra de las Nieves hay 1.500 tipos de plantas, 19 de ellas exclusivas"

En 20 kilómetros se pasa del nivel del mar a una altitud de 2.000 metros, con una flora subtropical y alpina, en la que destaca el mayor bosque de pinsapos de España

¿Cuáles son las principales razones que han llevado a esta propuesta?

Lo que se va a declarar Parque Nacional es una zona de un gran valor dentro de la Sierra de las Nieves. Pero el ámbito tiene una serie de condiciones geológicas, fisicoquímicas, geográficas, etc€ que la hacen absolutamente única. Su espectacular gradiente altitudinal que pasa en poco más de 20 kilómetros en línea recta de casi el nivel del mar, en la zona de río Verde, a casi 2.000 metros de altitud. Con climas distintos, cambios de regímenes de vientos, una gran variabilidad de suelos y ecosistemas€ todo esto genera ambientes diferentes que permiten encontrar en un mismo territorio flora de características tropicales y flora de características alpinas. En 20 kilómetros encontramos elementos de flora y fauna casi como en Canarias y como en Noruega. Es como hacer un recorrido desde el sur al norte de Europa. Y esto hace que uno de los ecosistemas más espectaculares sea el pinsapar: reductos, pequeñas islas ecológicas generadas tras la última glaciación que se produjo entre 25.000 y 40.000 años. La principal razón es este extraordinario abeto, el pinsapo. La Sierra de las Nieves es el territorio con el mayor bosque de pinsapos de España. Hay otras razones, como que la zona no está alterada por el hombre, que no se hace uso comercial, por aquí no pasan tendidos eléctricos, carreteras, poblaciones, etcétera. Es un ecosistema lo mas puro posible, un ecosistema de los más representativos y especiales de la naturaleza española. En el futuro Parque Natural hay registradas 1.500 tipos de plantas distintas, de las cuales 19 viven exclusivamente en este territorio.

¿Hay inconvenientes?

El único inconveniente es que en la zona que se declare Parque Nacional, no hay que confundirla con el ámbito, no se puede hacer tala de madera comercial, caza o pesca, explotaciones mineras, pero esto se viene haciendo actualmente con el Parque Natural. El único cambio será que hasta ahora mismo se puede cazar cabra montés y, a partir de la declaración, estará prohibida todo tipo de caza.

¿Y cuáles son las ventajas?

Las ventajas son muchas. El estado destinará una dotación económica dentro de sus presupuestos para la gestión, manejo, conservación e investigación. Esto se traducirá en más puestos de trabajo. Se crearán miradores, centro de visitantes, centro de interpretación, aulas etnográficas, infraestructuras, más guardias forestales, guías medioambientales, senderos para personas con minusvalías, etc€ los primeros diez años vamos a ver una gran transformación, pero la mayor ventaja es que pasaremos a la mayor garantía de protección medioambiental que existe en España.

¿Que oportunidades se les presentan a los vecinos de la zona?

Los Parques Nacionales son los más visitados por encima de los parques naturales y otras zonas de valor ecológico. Por lo tanto, el nivel de visitas y el posicionamiento mediático será mucho mayor que ahora. Esto va a generar riqueza en bares, restaurantes, hoteles, empresas que se generen en el ámbito privado para mostrar el Parque a través de rutas u otras iniciativas. Desde que se habla del Parque Nacional mucho de los negocios de alojamiento están notando que hay un incremento de clientes. Se han creado algunas empresas de actividades que organizan rutas. Y es necesario que se creen empresas, en el ámbito privado, para captar visitantes del área de influencia, hoteles, cruceros y que los traigan aquí. Los vecinos deberían aprovechar esta situación para emprender. Porque ya hay empresas de titularidad extranjera que están operando desde la Costa del Sol trayendo visitantes. Las administraciones pueden poner en valor los recursos, en este caso la Sierra de las Nieves, pero creo que debe ser desde el ámbito privado desde donde se aproveche esta atracción de visitantes. Pienso que es una oportunidad de crecimiento y de empleo para aquellos que tengan visión comercial y para las que existen ayudas para el desarrollo rural para emprendedores o mejorar negocios de cualquier índole.

Hay vecinos que temen que la declaración pueda afectarles de alguna manera. ¿Qué cambios habrá para los vecinos en su vida cotidiana, en el cultivo o en la ganadería?

En mi opinión los inconvenientes son mínimos. En nuestro caso, y contando con la regulación ya existente en el Parque Natural con el que llevamos conviviendo casi 30 años, el único cambio será que se dejarán de cazar unos pocos ejemplares de cabra montés en el interior del Parque Nacional, si bien, en el resto de todo el ámbito, es decir, en los cotos de caza del territorio todo seguirá siendo como hasta ahora. Ya que no quedan incluidos en el Parque Nacional.

¿Cómo va a repercutir la futura declaración a nivel provincial?

La Sierra de las Nieves va a suponer un nuevo atractivo a la oferta turística malagueña. Será el emblema de espacios naturales, medioambientales o paisajísticos. Nos sumaremos para complementar la oferta de cruceros, sol y playa, museos, Caminito del Rey, Dólmenes€ El reclamo perfecto para los amantes de la naturaleza más pura. Las entidades supramunicipales, Turismo Costa del Sol y la marca Andalucía tendrán una razón más para vender Málaga.