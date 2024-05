Agricultores y ganaderos se dan cita en Antequera durante la asamblea general de Asaja Málaga

Asaja Málaga ha celebrado este viernes 10 de mayo su asamblea general ordinaria en Antequera, ciudad de nuevo anfitriona donde se han dado cita multitud de agricultores y ganaderos socios, no solo de la provincia, sino también de otras capitales de Andalucía como Córdoba, Granada y Sevilla. Como en ocasiones anteriores, también se ha instalado una exposición de maquinaria agrícola en el recinto del hotel Finca Eslava.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, quien cumple una década al frente de la asociación agraria, ha puesto en valor el trabajo que se viene desarrollando y ha hecho un llamamiento a la unión. “Tenemos que unirnos y formar organizaciones fuertes para que podamos dar respuesta a nuestros socios. Estamos trabajando para y por los agricultores y ganaderos de nuestra provincia”, ha destacado.

Reivindicaciones

Por otro lado, Bellido ha realizado un balance de las pasadas movilizaciones del sector primario. “Ha habido una respuesta importante en la calle, no vista desde hace tiempo atrás. Hemos respondido de una forma importante en nuestra provincia y hemos podido reconducir todas las movilizaciones porque al final tenemos una línea común de defensa de la agricultura y la ganadería”. En este sentido, ha nombrado la falta de infraestructuras hidráulicas, la ley de la cadena alimentaria, la competencia desleal y la excesiva burocracia normativa. “Si no se arreglan todos estos problemas, no habrá futuro ni relevo”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde, Manolo Barón, ha valorado la asamblea de Asaja Málaga como uno de los acontecimientos más importantes que tienen lugar en Antequera en todo el año “por lo que representa, por lo que convoca, por la importancia del sector agrario y por los temas que se tratan”, ha señalado.

“Aunque haya llovido, el problema del agua continúa, al igual que el de los agricultores, que hicieron justas sus reivindicaciones en la calle y con los que estuvimos haciendo fuerza para que las políticas comunes europeas y nacionales sean las adecuadas y para que se escuche al sector de la agricultura, porque dependemos mucho de él, no sólo en materia de empleo y medioambiente, sino en algo tan vital como es la alimentación y la calidad de vida de toda la población”, ha señalado el primer edil.

Algunas de las autoridades presentes en la Asamblea General de Asaja Málaga en Antequera. / Celia Paredes

Elecciones europeas

El presidente de Asaja nacional, Pedro Barato, ha subrayado la importancia de las próximas elecciones europeas para el campo. “Hay que poner en valor que para nosotros Europa es fundamental, nos jugamos muchísimo. Pedimos que el agricultor vaya a votar ahora más que nunca. Que miren quién ha defendido al sector agrario y quien ha ido en contra. Hay que exigirles a los eurodiputados españoles que velen por los intereses del campo”, ha comentado Barato, quien a su vez ha advertido que, si no hay soluciones, habrá de nuevo movilizaciones.

Algunos de los tractores de la exposición de maquinaria agrícola, en el recinto del hotel Finca Eslava / Celia Paredes

Problemática del agua

Por último, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha reiterado el respaldo y compromiso del Gobierno andaluz con los agricultores. En cuanto a la problemática del agua, ha señalado que, a pesar de las últimas lluvias “seguimos en situación de emergencia y falta de recursos hídricos”. Aun así, ha adelantado que el Comité de Sequía flexibilizará las restricciones la próxima semana en base a los últimos datos actualizados. “Se fijarán 200 litros por persona y día en todas aquellas zonas que tienen regulación de los pantanos, y se aumentará un poco el caudal para los regantes”, ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que la Junta sigue avanzando en su política hídrica con la incorporación de recursos no convencionales como son las aguas desaladas y regeneradas en tratamientos terciarios. “Tenemos que ir incorporando poco a poco estos recursos para poder preservar nuestras aguas subterráneas que se encuentran en muy mal estado”, ha recordado.