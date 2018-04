El PP exige a la Junta la finalización del centro de atletismo

El PP de Antequera va a iniciar una recogida de firmas, que irá acompañada de otra de información, destinada a exigir a la Junta de Andalucía la finalización del Centro de Tecnificación de Atletismo de la localidad. Así, aún queda por ejecutar la construcción de la pista exterior del complejo.

En este sentido, la concejala de Deportes en el Ayuntamiento, Eugenia Galán, también confirmó que el Partido Popular ha propuesto al PSOE realizar una moción conjunta de cara al pleno del Consistorio con el objetivo de llegar a un acuerdo para que pueda terminarse la infraestructura.

Galán apuntó que, tras varios intentos de reunirse con la Junta de Andalucía, dicha administración aún no la ha recibido. Lo que busca la edil es mostrar al Gobierno andaluz que en los documentos referentes al Centro de Tecnificación de Atletismo se incluye la creación de una pista exterior, que iría acompañada de un campo de fútbol.

Por su parte, el PSOE asegura que no queda nada que hacer por parte de la Administración regional. «La Junta ha cumplido lo acordado pero el Partido Popular, en su estrategia continua de confrontación con la Administración regional, intenta confundir a los antequeranos. No hay ningún documento escrito y firmado donde la Junta se comprometa a realizar una segunda base con un campo de fútbol. No existe dicho documento. El centro de tecnificación está hecho, la Junta aportó el 75% y el Ayuntamiento el 25% restante», apuntó el secretario general de los socialistas, Francisco Calderón.

Asimismo, el responsable del PSOE denunció la «evidente» falta de limpieza y mantenimiento que sufre la instalación, así como la zona de acceso al centro deportivo, pidiendo actuaciones urgentes en lo relacionado con «el repintado de escaleras y suelo, el arreglo del mal estado de la cabina de prensa, adecentamiento de las zonas externas del centro o la limpieza de las numerosas puertas y ventanas».