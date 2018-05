El campo malagueño sufrió en 2017 más de 150 robos con fuerza y violencia

­ En 2017 se produjeron 154 robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos y con violencia e intimidación en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Málaga, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia. «Un día falta un apero, una máquina o un animal, otro ha desparecido el tractor que se había quedado en el campo al terminar la jornada anterior, a veces se ha evaporado el gasóleo del bidón de la caseta, destrozos al margen, y en ocasiones no están los tubos y las bombas del sistema de riego», relató junto a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero. Estas situaciones «son familiares para muchos agricultores y ganaderos de la provincia». Así, el diputado socialista recalcó que se trata de los delitos que generan una mayor alarma, «porque el volumen de delitos que sufren las explotaciones agropecuarias es muy superior». Heredia apuntó que algunos robos no se llegan a denunciar y, además, «los datos del Gobierno no incluyen los episodios de daños, en los que los ladrones producen desperfectos sin llevarse nada, ni los de hurto, en los que hacerse con el botín no requiere forzar nada ni agredir o intimidar a nadie». La sensación de inseguridad en las explotaciones agropecuarias y en el mundo rural en general, denunciada en numerosas ocasiones por las organizaciones agrarias, llevó a elevar hasta tres años las penas por hurto "cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención».