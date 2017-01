ESPAÑOLES DESIGUALES

Con frecuencia observo que en España se producen desigualdades entre las personas por vivir en distintas comunidades autónomas y provincias. Son muchos los ejemplos que se pueden ofrecer de estas desigualdades, entre ellos figuran asuntos relacionados con la sanidad, la educación y la fiscalidad: ambulancias especializadas; importes de matriculas en las universidades; los tipos de impuestos y sus porcentajes de pago; etc. También estas desigualdades se extienden entre las provincias de una misma comunidad, como ocurre en Andalucía; los ciudadanos de Sevilla y los de Jaén, unos pueden utilizar el AVE y el avión, disponer de hospitales de cierto nivel, otros no; sin embargo, todos tienen los mismos impuestos. En este asunto, como en tantos otros, nuestros políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, por lo que al final son los ciudadanos quienes tienen que soportar estas desigualdades.

Plácido Cabrera Ibáñez

Málaga



Iglesias y Cañizares

El cardenal Cañizares parece estar en las antípodas de Iglesias que, a pesar de su nombre, forma parte de esa cuarta parte creciente de españoles que se declara atea. Pero ese eclesiástico ha propuesto dar la comunión bastante antes de los siete años, la llamada edad de la razón, cuando el cardenal confiesa que ya es difícil hacerle tragar a los jóvenes, junto con la hostia, las creencias y preceptos morales de su Iglesia. Y da la casualidad de que, como el exprimado de España, el primero de Podemos pretende ahora que puedan votar dentro de su partido desde los 14 años, no a los 18 que se exige para ser miembro. Recordemos que su discutida potestad de convocar referéndum le ha permitido ya en más de una ocasión imponer su decisión contra el máximo órgano colectivo de su partido.

Para quien tenga ya uso de razón esa coincidencia puede olerle a chamusquina. Sólo uno tiene arzobispado, pero ambos son archiavispados, y su soberbia cola –uno como manto, otro por los pelos– les delata. «Por sus obras les conoceréis».

María Faes Risco

Málaga